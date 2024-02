Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Emir Karakayış yarışmanın heyecanına kapıldı.

HEYECANA KAPILINCA ELENDİ

Yarışmadaki ilk soru "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" şeklinde oldu.

Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. Yarışmacı bir an heyecanına yenilerek, 'C- Çarşamba' cevabını verince henüz ilk soruda elendi.