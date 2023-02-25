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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu duygusal anlar yaşadı

25.02.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili etkileyerek büyük bir yıkıma neden olmuştu. Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Atlı’nın depremde yaşamına yitirmesinin sorulması üzerine duygusal anlar yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu duygusal anlar yaşadı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Depremlerde hayatını kaybeden on binlerce vatandaş arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da olduğu ortaya çıktı. Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ifade edildi. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu önceki gece Çubuklu’da görüntüledi. Ünlü isme programa katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybetmesi sorulunca duygusal anlar yaşadı.

“BİR DAHA BAŞIMIZA GETİRMESİN”

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Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, “Deprem ile alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm" dedi. Atlı’nın depremde hayatını kaybetmesi sorulduğunda ise duygusal anlar yaşayan ve bir süre konuşmakta zorluk çeken ünlü oyuncu, “Çok üzgünüm... Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız.” ifadelerini kullandı.

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Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıkmıştı.


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