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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o sorudan sonra hüngür hüngür ağladı! Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı

20.11.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük ödülün tam 5 milyon TL olduğu yarışmanın son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Bir yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. İmirzalıoğlu yarışmacıya destek oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programın son bölümünde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Programa katılan Beril Çavuş dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

İkinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başaran Çavuş’a, "Köpek Kalbi ve Behemot adlı kedinin 'hakkımızda hükmü tarih verir' sözünün geçtiği 'Usta ile Margarita' kitaplarının yazarı kimdir?" sorusu soruldu.

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Yarışmacı, yarı- yarıya joker hakkını kullandı ve ardından yanıt verdi. Soruyu doğru bilen yarışmacı ağlamaya başladı.

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Beril Çavuş ağlayarak "Hayatımda hep pozitif kalmaya çalışıyorum. Geçmişte kötü şeyler yaşadım ve bunların üstesinden geldim. Kendimle gurur duyuyorum buraya kadar geldiğim için. Ben merkezli olamadım çoğu zaman ama artık olmaya çalışıyorum.

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Kimse kusura bakmasın lütfen" dedi. Kenan İmirzalıoğlu "Kimse kusura bakmaz. Şu fotoğrafta bir kusur gören varsa kusur kendisindedir emin ol" diyerek destek oldu.

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