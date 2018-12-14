Kimin sahte, kimin gerçek göğüslere sahip olduğunu anlayabilir misiniz?

Günümüzde çoğu kadın göğüslerinden memnun değil ve bu durumu değiştirmek için estetik operasyonlar da dâhil olmak üzere farklı yöntemlere başvuruyor. Küçüklükten beri maruz kalınan, gerçek vücut ölçülerinden çok uzaktaki barbieler, estetik operasyonlarla büyütülmüş göğüsleri olan ünlüler ve daha bir çok sebepten dolayı, kadınlar kendi göğüs ölçülerinden ne yazık ki memnun değiller. İngiltere'de bir araştırma için objektiflerin karşısına geçen kadınlar, göğüsleri hakkında ne düşündüklerini anlattı. DİREK DANSI GÖĞÜSLERİMİ BÜYÜTTÜ Bir seyahat acentesinde telekomünikasyon mühendisi olarak çalışan Silvia Fontana bir yaşındaki oğluyla Doğu Londra'da yaşıyor. Göğüsleri gerçek. Silvia, ''Emzirmeyi bıraktıktan sonra biraz küçüldüklerini fark ettim. Ama aynaya baktığımda gördüğüm şeyi seviyorum. Göğüslerimin boyutu vücudumun geri kalanıyla mükemmel bir dengede. Göğüslerimi büyüttürmeyi hiç düşünmedim. Bıçak altına girmek çok korkutucu oldu. Benim teorim, kadınların göğüslerini doğal olarak büyütmeleri. Haftada iki kez direk dansı yapıyorum. Direk üzerindeyken üst gövdemi kullanıyor olamk göğüslerimin arkasındaki kaslara büyük bir etki oluşturuyor. Bu da göğüslerimin daha dolgun ve büyük görünmelerini sağlıyor. Estetiğe karşı değilim ama minyon kadınların büyük göğüslerle dolaşması çok yapay'' diye konuşuyor.

KEŞKE DAHA KÜÇÜK OLSALARDI

İşe alım danışmanı olarak çalışan Jessica Chorley Burdett, 30 yaşında kızıyla İngiltere'nin Bournemouth kentinde yaşıyor. Göğüsleri silikon. Jessica göğüslerine neden estetik yaptırdığını ise şöyle anlatıyor: ''21 yaşındaydım ve göğüslerime silikon taktırmak istedim. İlk başlarda bulunduğum görüntüyü çok sevdim. Göğüslerim kıyafetlerimde mükemmel görünüyordu. Ancak erkeklerin göğüslerime odaklanması hoşuma gitmiyordu. Şimdi 30 yaşındayım görüntümü seviyorum ancak göğüslerim keşke biraz daah küçük olsa dediğim günler var.'' GÖĞÜSLERİMDEN NEFRET EDİYORUM Dansçı ve model olan Samantha Fisher'in göğüsleri gerçek. Büyüklüğü nedeniyle göğüslerinden nefret ettiğini söyleyen Samantha, şöyle konuşuyor: ''Okul hayatım boyunca göğüslerim büyümeye devam etti. Okuldan sonra dans eğitimine gidiyordum ve onları hep bantlıyordum. İş hayatımda onlar yüzünden çok iş kaybettim. Saçlarımı bu kadar uzun tutmamın nedeni onları saklamak. Şimdi önce kilo vermeyi sonra da göğüslerimi küçülttürmeyi düşünüyorum.''

KÜÇÜK GÖĞÜSLERİMİ SEVİYORUM Tercümanlık yapan Borina Vaughan iki yaşındaki kızıyla Kuzey Londra'da yaşıyor. Ergenliği bittikten sonra göğüslerinin küçük olmasından rahatsız olan Borina, 2015'te göğüslerine implant taktırmış. Şu anki görüntüsünden dolayı memnun olduğunu olduğunu söyleyen Vaughan, birçok kişinin göğüslerinin sahte olduğunu anlamadığını söylüyor. ESTETİK YAPTIRANLARI ANLAMIYORUM Oyuncu ve model Lucy Madgwick'in göğüsleri gerçek. Lucy, ''Ergenliğimde göğüslerim yaşıtlarıma göre çok büyüdüğü için herkes estetik yaptırdığımı düşünüyordu. Durum evlenip çocuk sahibi olduğumda daha da ileri gitti ve göğüslerim olduğundan daha dolgun görünmeye başlamıştı. Dürüst olmak gerekirse büyük göğüslü olamk sadece acı çekmek demek, estetik yaptıranları anlamıyorum'' diye konuşuyor. 18- 65 yaş arası 26.703 heteroseksüel kadından alınan bilgiyi yansıtan online ankette, kadınlara göğüslerinden ne kadar memnun oldukları, vücutları ile ilgili ne düşündükleri ve bu kadınların partnerlerinin birlikte oldukları kadınların vücutlarını nasıl buldukları hakkında sorular sorulmuş. İşte sonuçlar;