Kimse anlayamadı! Sahte altınla kuyumculara büyük vurgun

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara 120 bin lira değerinde sahte altın satıldığı iddia edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları bulmak için geniş bir çalışma başlattı.

SAHTE ALTIN OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

120 bin TL değerinde sahte altınları, kuyumculara satarak dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır