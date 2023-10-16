Kimse bu etkilerini bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu mucize yöntemi açıkladı, bağırsakları sadece 2 dakika içinde boşaltıyor

Bilhassa yeme alışkanlıklarının neden olduğu kabızlığın önüne doğal yöntemlerle geçilebilmektedir. İbrahim Saraçoğlu kabızlık sorunu yaşayan kişilere kuru eriği önerdi.
KABIZLIK SORUNUNDAN HEMEN KURTULUN
Bağırsaklarımız vücuttan atılması gereken toksinleri ve atıkları temizlemekle görevlidir. Bu sebeble, bağırsak sağlığını korumak ve sindirim sorunlarını önlemek için bağırsak temizliği yapmak önemlidir.
İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN MUCİZE ÖNERİ
İşte bağırsakları sadece 2 dakika içinde boşaltmaya yardımcı olacak o tarif:
Malzemeler:
- 5 bardak kaynar su
- 1 fincan (150 gr) hurma
- 1 fincan (150 gr) kuru erik
Doğal müshil tarifi:
- Kaynar suyu bir tencerede kaynatın.
- Kaynar su kaynama noktasına geldiğinde, hurma ve kuru erikleri suya ekleyin.
- Malzemeleri kaynayan suda 15 dakika boyunca kaynatın.
- Tencereyi ocaktan alın ve karışımın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
- Hazırlanan karışımdan her sabah, aç karnına bir çorba kaşığı tüketin.
- Her öğünden önce ve sonra birer çorba kaşığı daha tüketebilirsiniz.