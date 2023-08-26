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    4. Kimya öğrencisi komşularını zehirlemek için kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Saniye saniye kameralara yakalandı

    Kimya öğrencisi komşularını zehirlemek için kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Saniye saniye kameralara yakalandı

    26.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Tampa bölgesine taşınan Umar Abdullah ve ailesi apartmanda oldukça sevecen karşılandılar. Ancak alt katta oturan kimya öğrencisi Xuming Li ile aralarında tuvalet sesi tartışması yaşanınca Floridalı öğrencinin ailenin evinin kapısının boşluğundan kimyasal madde" enjekte ettiği anlar gizli kameraya yakalandı.

    ABD’nin Florida eyaletinin Tampa bölgesindeki bir apartman dairesinde yaşayan Umar Abdullah ve ailesi alt kat komşularıyla klozet kapağı sesi nedeniyle kavga etti. Kimya öğrencisi olan Xuming Li geceleri yüksek klozet kapağı sesinden dolayı uykusuz kaldığını söyleyerek şikayette bulundu. Aylar süren tartışmaların ardından Abdullah, kendisinin, eşinin ve kızının baş dönmesi ve kusmaya başladığını söyledi.

    ARKADAŞI FARK EDİP SÖYLEDİ

    Abdullah ve ailesinin tatilde olduğu sırada eve gelen bir arkaşlarının yoğun bir koku olduğunu söylemesi üzerine aile durumu araştırmaya karar verdi. Abdullah önce klima şirketini, tesisatçıyı aradı ve hatta kokunun yayıldığını düşündükleri su ısıtıcısını bile değiştirdi. Tüm havalandırma kanallarının değiştirilmesine rağmen koku bir türlü gitmiyordu ve kaynağına ilişkin yapılan testler sonuç vermiyordu. Kağı aralığını araştırdığında köşede bir çetlak fark etti.

    Kokunun kaynağının dışarıdan olduğunu anlayan Abdullah evinin kapısının önünü görecek şekilde bir gizli kamera kurdu. Abdullah kızı tekrar hastalanınca gizli kamera görüntülerini kontrol etti ve Li’nin kapılarının önünde çömeldiği bazı görüntüler gördü. Li’nin bir şırınga çıkartarak içine sıvı doldurduğunu ve ardından kapı çerçevesindeki çatlaktan enjekte ettiğini görünce durumu polise haber verdi.

    OKULDAKİ LABORATUVARDA YAPMIŞ

    Li, Tampa polisi tarafından tutuklandı ve kontrolsüz tehlikeli madde bulundurmak ve hırsızlık da dahil olmak üzere bir dizi ağır suçla suçlandı. Tehlikeli madde testi, sıvı kimyasal maddenin her ikisi de opioid ağrı kesici ilaç olan metadon ve hidrokodon kombinasyonunu içerdiğini ortaya çıkardı. 36 yaşındaki kimya öğrencisinin tehlikeli toksinleri dikkatli bir şekilde karıştırmak için üniversitesindeki laboratuvarı kullandığı ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika şırınga

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