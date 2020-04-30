Kimyasal kullanmaya gerek yok! Bu tarif saçları dümdüz yapıyor...

Isı kullanarak saçları düzleştirmenin uzun vadede saçlara zarar vererek yıprattığını hepimiz biliyoruz. Yan etkilerin içerisine kuru saç, saç derisinde alerji ve saç dökülmeleri de girince saçlarınız gittikçe güçsüzleşir. Yapacağınız bu doğal yöntemler ile saçlarınızı düzleştirmekle kalmayacak saçlarınızı besleyerek daha havalı görünmesini sağlayacaksınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Saçlarınızı hem yumuşatmak hem de düzleştirmek için Hindistan cevizinin gücünden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Hindistan cevizi saçlarınıza güzel bir ışıltı da verir.

1 bardak Hindistan cevizi sütünün içerisine çeyrek bardak limon suyunu ekleyin ve karıştırarak krem haline getirin.

Buzdolabında 1 gün beklettikten sonra saçlarınıza bu kremle masaj yapın ve 20 dakika saçlarınızda bekletin.

Daha sonra şampuanla yıkayın.

Saçlarınızı ıslakken tarayın ve kuruması için bırakın.

Limonun renk açıcı etkisi olduğu için boyalı saçlara sahipseniz bu tarifi uygulamamalısınız.

SICAK YAĞ MASAJI

Bu işlemi yapmak için zeytinyağı ve jojoba yağı gibi birçok yağ çeşidini kullanabilirsiniz.