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Kimyasalın bedeli ağır oldu! Güzellik Blogger'ı güzelleşeyim derken kel kaldı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Güzellik bloggerı Lorraine Blake canlı yayındayken beklemedik bir olayla karşılaştı. Saçlarını düzelştirmek için kullandığı kimyasal sonucu saçları dökülen ve kel kalan Blake, gördüğü manzara karşısında şoke olurken, bu işlemi kimsenin yapmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kimyasalın bedeli ağır oldu! Güzellik Blogger'ı güzelleşeyim derken kel kaldı

Kıvırcık olan saçların nasıl düzleştirileceğini göstermek isterken bir anda kel alan 18 yaşındaki güzellik bloggerı şimdilerde viral olan videosuyla konuşuluyor.

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Canlı yayında saçlarına ağır bir kimyasal uyguladığı görülen blogger, saçlarını hızla taramaya başlıyor. Ancak her tarak darbesinde saçların topak topak döküldüğü görülüyor.

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Gördüğü manzara karşısında şoke olsa da saçlarını taramaya devam eden genç kız, 'korku filmi izlerken filmden uzak durmaya çalışırsınız ancak yine izlemeye devam edersiniz. Ben de böyle yapıyorum. Kel kalıyorum ancak taramaya devam ediyorum' diyerek kendisini izleyenlerle konuşmaya devam etti.

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letting my bald head breath for the day

LOLA FAITH ???? (@lorijfaith)'in paylaştığı bir gönderi ()

55 bine yakın kişinin izlediği canlı yayında, 'aslında saçlarımın sadece mavi olmasını istemiştim ancak boyadan önce saçlarımın düz olmasını sağlamak istiyordum. Ancak işler umduğum gibi gitmedi. Asla böyle bir şey demeyin' diyen Blake, yaşadığı durumu kimyasal yanıklar olmadan atlattığı için şanslıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Lorraine Blake güzellik

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