Kimyasallara son! Kendi tüy dökücünüzü kendiniz hazırlayın... Çok pratik...

Doğa, her konuda olduğu gibi vücut kıllarını almak ve azaltmak hususunda da insanlara mükemmel çözümler sunuyor. Siz de istenmeyen tüylerden kurtulmak için doğanın özel tariflerinden faydalanabilirsiniz. İşte tüylerden kurtulmak için kullanabileceğiniz 8 farklı doğal yöntem!

1. O BİR MUCİZE: ZERDEÇAL

Bir kaseye 2-3 yemek kaşığı zerdeçal koyun.

Zerdeçalın üzerine karışım koyu bir macun kıvamını alana kadar süt ekleyin.

Tüyleri almak istediğiniz bölgeye elde ettiğiniz macunu sürün.

15-20 dakika bekledikten sonra bol su ile yıkayın.

Bu kürü haftada 2 defa uygulayarak farkı görebilirsiniz.

2. YUMURTA AKI AĞDASI

1 yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ve 1 yemek kaşığı toz şekeri macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın.

Karışımı kılların üzerini kapatacak şekilde sürün.

Kuruduktan sonra elinizle veya bir bez yardımıyla çekin. Tüylerin temizlendiğini göreceksiniz.

3. ÇAY AĞACI VE LAVANTA BİRLİKTELİĞİ

1 çay kaşığı lavanta yağıyla 2 yemek kaşığı çay ağacı yağını karıştırın.

Yağ karışımını temiz bir pamuk yardımıyla yüz tüyleri gibi ince yapılı tüylerin üzerine sürün.

Bu işlemi 3-4 hafta boyunca her gün tekrar edin. Sonuca inanamayacaksınız!

4. LİMON VE BAL GÜCÜ

1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın.

Karışımı tüylü bölgeye sürün ve kurumasını bekleyin.

Kuruduktan sonra bol su ile yıkayın.

Bu karışım hem tüy köklerini zayıflatır hem de ağdadan kararan cildin doğal rengine kavuşmasını sağlar.

5. EN DOĞAL EV AĞDASI

İkişer yemek kaşığı bal, limon suyu ve şekeri karıştırarak ısıtın.

Tüm malzemeler birbiriyle özdeşleştikten sonra karışımı soğumaya bırakın.

Hazırladığınız ağdayı tüyleri almak istediğiniz bölgeye sürün ve bir bez yardımıyla çekin.

6. TÜYLERE NOSTALJİK ÇÖZÜM: LEBLEBİ TOZU

2 yemek kaşığı leblebi tozu, 2 çay kaşığı süt, 1 yemek kaşığı krema ve 1 çay kaşığı zerdeçalı derin bir kapta güzelce karıştırın.

Karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin.

Kuruyunca ılık suyla iyice yıkayın.

Bu maskeyi haftada 2 defa yaparak tüylere veda edebilirsiniz.

7. YOĞURT-BAL-ŞEKER ÜÇLÜSÜ

1 yemek kaşığı bal ve yoğurdu karıştırın.

Karışımı ince yapılı tüylerin üzerini kapatacak şekilde sürün.

Kuruduktan sonra avucunuza aldığınız şeker ile peeling yaparak temizleyin.

Son aşamada cildi bol su ile yıkayın ve nemlendirici sürün. Sonuç kesin!

8. KÖKLERİ YAKIN: LİMON YAĞI