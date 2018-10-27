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Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:40 | Son Güncelleme

Hatay'ın Belen ilçesinde, iddiaya göre Uzman Çavuş olan B.Ç., kına gecesine birlikte gittiği arkadaşı Emre Polat'ı tabancayla havaya ateş açması sonucu vurarak öldürdü. Arkadaşının ölümüne sebep olan uzman çavuş polis tarafından gözaltına alındı.

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş olan B.Ç., Emre Polat ile birlikte bir arkadaşının kına gecesine gitti.

TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN ARKADAŞINA İSABET ETTİ

İddiaya göre, B.Ç.'nin kınada havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Emre Polat'a isabet etti. Ağır yaralanan Polat, çevredekiler tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri B.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
hatay Belen emre polat Uzman Çavuş

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