Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş olan B.Ç., Emre Polat ile birlikte bir arkadaşının kına gecesine gitti.

TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN ARKADAŞINA İSABET ETTİ

İddiaya göre, B.Ç.'nin kınada havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Emre Polat'a isabet etti. Ağır yaralanan Polat, çevredekiler tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri B.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



