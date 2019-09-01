Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (3)

MUHTAR TUTUKLANDI, YUNUS YILDIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde tabancayla havaya ateş açarken Yunus Yıldız'ın (47) ölümüne neden olduğu iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Göller Köyü Muhtarı Cem Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınan Yunus Yıldız’ın cenazesi Eflani ilçesindeki Merkez Yukarı Camisine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yıldız’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yunus Yıldız’ın cenazesi kılınan cenaze namazı ardından Çelebiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Çarşı merkezindeki bir marketin kasap reyonunda birlikte çalışan Yıldız ve Korkut’un geriye birlikte çekilmiş resimleri kaldı.

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