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  4. Kingpin Remastered geliyor

Kingpin Remastered geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

1999 yılının Nisan ayında, ABD’de iki “video oyunu meraklısı” genç, öğrencisi oldukları Columbine Lisesi’ni otomatik silahlara basıp 14 öğrenciyi öldürmüş, 23 kişiyi de yaralamışlardı.

Kingpin Remastered geliyor

Bu olay ABD’de daha sonra devamı da gelecek olan lise katliamlarının en büyüğü olarak büyük şok yaratmıştı. Kamuoyundaki tartışmalar gençleri bu tür katliamlara özendirenin video oyunları olduğu noktasına odaklanmıştı.

Interplay ve 3D Realms’in uzun süre üzerinde çalıştığı ve yılların Grand Theft Auto’su olabilecek bir öyküye sahip, suç imparatorluğunu konu alan FPS oyunu Kingpin bu tartışmaların arasında piyasaya çıkmıştı.

Bir anda tartışmaların hedefine oturan oyun, küfürlü diyalogları ve acımasız mafya hesaplaşmaları içeren kanlı sahneleri ile büyük tepki almıştı.

Oyun üzerindeki tartışmalar o kadar artmıştı ki, video oyunu satan mağazalar Kingpin’i raflarına koymayı reddetmeye başlamıştı. Oyunu satmayı kabullenen mağazaların önü ise protestocularla dolmuştu. Bu nedenle, çok büyük bir hit olması beklenen oyun beklediği satış başarısına ulaşamamıştı. O yıllarda henüz online oyun dağıtım kanalları da olmadığı için 3D Realms oyunun ölü doğduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.

Şimdi, online dağıtım kanalları altın dönemlerini yaşarken, Kingpin modern görüntü teknolojileriyle revize edilmiş halde yeniden piyasaya çıkıyor.

100 dolar fiyat etiketine sahip olacak oyuna yeni nesil oyunculardan çok, 99’da bu oyuna ulaşamayan eski nesil ve koleksiyoncu oyun severlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Kingpin: Reloaded ismini alacak olan oyun 4K çözünürlük ve ultra geniş ekran formatını da destekleyecek. Oyunun yapıldığı yıllarda standart monitör ve oyun çözünürlüklerinin 640×480  veya 800×600 piksel gibi boyutlarda dolaştığını da hatırlatalım.

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Kingpin Remastered oyun

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