Kiptaş Silivri 4. Etap kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kiptaş Silivri 4. Etap kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan KİPTAŞ'tan bir daire sahibi olmak isteyen ve başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki Kiptaş kura sonuçları nasıl sorgulanıyor?

Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kiptaş Silivri kura çekilişleri 26, 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak. Birinci gün kura çekiminde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ile Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen sağlık personeli tarafından yapılan ayrıcalıklı grubun başvuru sonuçları belirlenecek.

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27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir.