Kır düğünü hayal ediyorlardı, kendilerini halı sahada buldular: İnsan bir kere evleniyor, evin tek kızıyım

Antalya’da yaşayan Berrin ve Ünsal Pamukçu çifti 19 Mayıs 2017 yılında hayatlarını birleştirmek için Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonu ile anlaştı. Genç çiftin büyük hayaller ile hazırlandığı düğün saatinde ise yağmur yağdı. Bunun üzerine salon sahipleri genç çifte düğünlerini 40 metre ileride bulunan halı sahada yapabileceklerini söyledi. Yağmurdan kaçarak halı sahaya sığınan çiftin düğünleri yaklaşık 2,5 saat de gecikmeli başladı. Yaşadıkları hüsrandan sonra çift, düğünden hemen sonra mahkemenin yolunu tuttu. Çift, düğün salonu sahibine yağmurdan dolayı bir önlem alınmadığı ve düğünün 2,5 saat gecikmeli başlaması nedeni ile 50 bin TL maddi-manevi tazminat davası açtı. Antalya Tüketici Mahkemesinde görülen dava sonucunda genç çift haklı bulunarak çifte 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

“SABAHTAN AKŞAM HAVANIN YAĞMUR YAĞACAĞI BELLİYDİ”

Yaşadıklarını mağduriyeti anlatan Berrin Pamukçu, “Anlaşmamızın üzerine yağmur durumunda ne yapılabileceğini alternatif olup olmadıklarını sorduk. Bize bir halı saha olduğunu ve bunu sağlayabileceklerini söylediler. Düğün günü ciddi bir yağmur yağdı. Saat 20.00’da çıkmamız gerekirken 20.30 gibi bize gelerek çok yağmur yağdığını ve başka bir yere taşınacaklarını söylediler. Sabah, akşam havanın yağmur yağacağı belliydi. Bungalov gibi bir yere 600 kişiyi almaya çalıştılar. Biz bir göçme olabilir diye bunu kabul etmedik. 2,5 saat sonra halı saha ayarlandı. 22.30 gibi sahneye ancak çıkabildik” dedi.

“50 BİN TL TAZMİNAT DAVASI AÇTIK, 30 BİN TL PARA KAZANDIK”

Güzel bir düğün hayali ile yola çıktıklarını belirten Pamukçu, “Bizimle tekrar düğün sonrası görüşmek istediler. Eşimle yanlarına gittiğimize 2 bin TL gibi bir ücreti geri ödeyebileceklerini söylediler. Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. İkram noktasında güzel bir şey olmadı. Halı saha güzel bir alan değildi, sağlanan imkânlar iyi değildi. 2 bin TL bizi cezbetmedi. Mahkemeye taşıdık. Avukatımız Anıl Akan Beyle görüştük bize güven verdi. 4 yıl sürecimiz sürdü. 4 yıl sonra olumlu sonuçlandı. 50 bin TL tazminat davası açtık. 30 bin TL para kazandık. Gurur verici bir sonuç oldu. İnsan bir kere evleniyor. Ben evin tek kızıyım bu yüzden de dava açtık. Hayalimizi tam olarak düğün karşılamadı. Sonuç bizi mutlu etti. Bizim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, bizim davamız bir emsal olsun” sözlerine yer verdi.

“7 AYLIK SÜRECİN SONUNDA ORADA DA KARAR ONANDI VE LEHİMİZE SONUÇLANDI”

Avukat Anıl Akan, müvekkillerinin kır konseptinde yapılacak olan düğünlerinin halı sahada yapılması nedeniyle mağdur edildiklerini belirterek kendilerine başvurduğunu söyledi. Yaptıkları inceleme müvekkillerinin ayıplı hizmetle karşı karşıya kaldıklarını belirlediklerini kaydeden Akan, “Bu sebeple Tüketici Mahkemesine başvurduk. İki bilirkişinin olumsuz raporuna rağmen, üçüncü bilirkişi olumlu bir rapor verdi. Sonrasında maddi ve manevi tazminat şeklinde davayı kazandık. Karşı taraf konuyu İstinaf Mahkemesine taşısa da 7 aylık sürecin sonunda orada da karar onandı ve lehimize sonuçlandı. Müvekkillerim bir nebze de olsa rahatladılar, bu mağduriyetlerinden dolayı” diye konuştu.

(İHA)

