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Kır saçlı, beyaz sakallı adam "Beni Allah gönderdi" dedi, 3 üniversite mezunu vatandaşı böyle dolandırdı

08.03.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 3 Mart günü yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yolda yürüyen Ş.T'nin yanına kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahıs gelerek "Beni Allah gönderdi" dedi. "Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım" diyen dolandırıcıya inanan 3 üniversite mezunu Ş.T. olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

Kır saçlı, beyaz sakallı adam "Beni Allah gönderdi" dedi, 3 üniversite mezunu vatandaşı böyle dolandırdı

İzmir’in Konak ilçesinde kendisini Hızır Aleyhisselâm (A.S.) olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren şahsı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam’a vereceğini söyleyerek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan adam şikayetçi olurken, dolandırıcı her yerde aranıyor.

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"BENİ ALLAH GÖNDERDİ"

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi. Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.’yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. (İHA)

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İzmir dolandırıcı

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