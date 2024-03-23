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Kira gelir vergisi ne zaman ödenir? Hangi durumlarda kira vergisi ödenmez?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.03.2024 23:48
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Kira gelir vergisi, vergi kanunları kapsamında ev ve ticari mülk gibi gayrimenkulleri kiraya vererek gelir kazananlar için devlet tarafından uygulanan bir vergi türüdür. Mülk sahibi kişiler için resmi kurumlara bildirim yapmak ve bununla birlikte vergi vermek oldukça önemlidir. Kira gelir vergisi ne zaman ödenir? Hangi durumlarda kira vergisi ödenmez?

Kira gelir vergisi ne zaman ödenir? Hangi durumlarda kira vergisi ödenmez?

İçindekiler

  • Kira gelir vergisi ne zaman ödenir?
  • Hangi durumlarda kira vergisi ödenmez?
  • Kira gelir vergisi nasıl ödenir?

Kira gelir vergisi, taşınmaz sahibi bireylerin belli bir miktarın üstündeki kira gelirleri için devlete yaptıkları vergi ödemesidir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, kira gelirini gayrimenkul sermaye iradı şeklinde kabul etmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı, verginin konusunu oluşturan kazanç türleri arasında yer alır. Dolayısıyla konut ve iş yeri gibi gayrimenkullerini kiralayan kişiler, her yıl beyanname düzenleyerek bu vergi türünü ödemekle yükümlü tutulurlar.

Kira gelir vergisi ne zaman ödenir?

Kira gelir beyannamesi, kira gelirinin alındığı yıl dolduktan sonra takip eden yılın mart ayının başından son gününe kadar herhangi bir tarihte verilebilir. Örneğin, 2024 yılının Mart ayında 2023 yılına ait kira gelirine yönelik beyanlar verilmektedir. Beyanname verilmesinin ardından gelir hesaplanır ve bu hesaplanan gelir kapsamında ödenmesi gereken vergi, mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenmelidir.

Hangi durumlarda kira vergisi ödenmez?

Mülk sahiplerini ilgilendiren gelir vergisinin istisna bedeli her sene değişmektedir. Örneğin Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira miktarlarında 2024 yılı için gelir vergisi istisna tutarını 33 bin lira olarak açıklamıştır. 2024 yılını kapsayan bu açıklamaya göre, evini kiralamış kişiler 1 yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri almışlarsa herhangi bir gelir vergisi ödemeyeceklerdir. Ancak, yıl boyunca 33 bin liranın üstünde kira alan kişiler için bu rakam istisna sayılacaktır. 33 bin liranın üzerinde bulunan miktar ise vergiye tabi tutulacaktır.

Kira gelir vergisi nasıl ödenir?

İkamet edilen bölgedeki vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden kira gelir vergisi ödemeleri yapılabilmektedir.

Kira gelir vergisi ödeme E-devlet üzerinden işlem için E-devlet üzerinden giriş yapılarak, GİB E-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümüne tıklanması gerekmektedir. Bu bölüme giriş yapılmasının ardından "Gelir İdaresi Başkanlığı" bölümüne giriş yapılır ve burada açılan alt hizmetler bölümünden "Vergi Borcu Sorgulama" seçeneği seçilir. Açılan sayfada bulunan “Sonuç Göster” butonu tıklandığında toplam ve güncel borç miktarı görüntülenir. Hâlihazırda bir kira vergi geliri borcu mevcutsa çeşitli bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla kolaylıkla ödenebilmektedir.

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