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Kiraladığı ahır satılınca hayvanları ile dışarıda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesinden yararlanarak aldığı 5 büyükbaş hayvan sayısını 3 senede 19'a çıkaran Murat Akbal (28), kiraladığı ahır satılınca ortada kaldı. Hayvanları sokakta kalan Akbal, ahır yapımı konusunda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Kiraladığı ahır satılınca hayvanları ile dışarıda kaldı

Varto İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve bekar olan Murat Akbal, iş bulamayınca yakınlarının da tavsiyesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘Genç Çiftçi’ projesine başvurdu. Bakanlıktan 2017 yılında hibe olarak 5 adet büyükbaş hayvan alan Akbal, kiraladığı ahırla hayvancılık yapmaya başladı. İlk yıl hayvan sayısını 9'a, 2'nci yıl 13, 3'üncü yıl ise 19'a çıkaran Akbal, elde ettiği sütlerden yağ, kaymak ve yoğurdu satarak geçimini sağladı. Bu süre zarfında bir ineği telef olan 5'ini de satan Akbal, elinde kalan 13 hayvanını sigortalattı.

Hayvancılık sektöründeki işini büyütmeyi hedefleyen Murat Akbal, kiraladığı ahırın sahibi tarafından satılması üzerine ortada kaldı. Hayvanlarına ahır yapmak için başvuruda bulunan Akbal’a, ilçe merkezinde ahır yapmasına izin verilmedi.

‘KIŞ OLUNCA NE YAPACAĞIM’

Hayvanları kaldığı evinin bahçesine bağlayan kalan Akbal, "Ben bu sektöre girmeden önce işsizdim. Devletten hibe hayvan alınca ahırı kiraladım. Ancak kira sözleşmem bitmeden önce hayvan barınağı sahibi ahırını ve arsasını sattı. Hayvanlar yaz aylarının yaşandığı şu günlerde dışarda kaldı. Sağ olsun komşularım beni idare ediyorlar. Kış olunca ne yapacağım. Mağduriyetimi önleme açısında yetkililerle görüştüm ama bir çare bulamadım. Burada ahır yapmak için imüracaatta bulundum. Belediyeden ilçe merkezinde ahırın yapılmasına müsaade edilmeyeceği tarafıma bildirildi. Kış gelmeden hiç olmazsa yetkililerce tarafıma bir arazinin tahsis edilmesini istiyorum. Ben hayvanları satıp ahır yapsam bu sefer hayvan alamam ama arsa veya bir ahır yapacak kadar bir arazi geçicide olsa tarafıma verilse iki tane hayvanımı satar ahırı yaparım. Sıkıntımın giderilmesi konusunda yetkililerin sesimi duymalarını istiyorum. Bu konuda mağdurum hayvanlarımın satışını yapmak istemiyorum. Hayvanlarımı seviyorum. İşimden memnunum. Ahır yapmam konusunda yetkililerin bana destek vermelerini talep ediyorum. Üretimi ve üretmeyi seviyorum" diye konuştu.

(DHA)

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