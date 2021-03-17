HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kiraladığını sandığı eşyalarının satıldığını öğrenince şoke oldu

Kiraladığını sandığı eşyalarının satıldığını öğrenince şoke oldu

17.03.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir güzellik merkezi işleten Aysun Alkan, pandemi dolayısıyla kapanan iş yerindeki eşyaları kiralamak isterken dolandırıldığını iddia etti.

Mersin’de bir güzellik merkezi işleten Aysun Alkan, pandemi dolayısıyla kapanan iş yerindeki eşyaları kiralamak isterken dolandırıldığını iddia etti. Yaptıkları bir sözleşme ile eşyalarını aylık 10 bin liraya kiraya verdiğini zanneden Alkan, her şeyinin satıldığını öğrenince şoke oldu.
10 yıldır güzellik uzmanı olan ve yaşamını bu şekilde sürdüren Aysun Alkan, başından geçen olayları İHA muhabirine anlattı. Pandeminin başladığı ilk dönemlerde dükkanının kapalı olduğunu bu yüzden de eşyalarını kiralamak istediğini aktaran Alkan, bir arkadaşının kendisine ulaştığını belirterek, arkadaşının, "Bir çift eşyalarını kiralamak istiyor. Ayda 10 bin lira verecekler" dediğini söyledi. O dönemde paraya ihtiyacı olduğu için teklifi kabul ettiğini belirten Alkan, "Arkadaşım eliyle bir sözleşme hazırladı. Sözleşmenin içerisinde, perdeden çöp kutusuna kadar ne varsa hepsini ekledik. Bir de kiranın ödenmemesi durumuna karşılık, 200 bin liralık bir senet getirdi. Ben bunları görünce inandım. Nakliyeciler geldi eşyaları götürdü" dedi.

Kendi eşyalarının bulunduğu yerde işçi gibi çalıştı
Bir süre sonra durumdan şüphelendiğini ve bu sebeple arkadaşını tekrar aradığını anlatan Alkan, "Kiraladığım kişileri görmek istediğimi söyledim. Bana ‘tamam’ dedi ve sonra iletişime geçemedik. Bir süre sonra daha önce birlikte çalıştığım bir hocam bana ulaştı. Eşyalarımı sordu, bende kiraya verdiğimi söyledim. O da bana eşyalarımın satıldığını söyledi. Hatta adres verdi. Verdiği adrese gittiğimde ise eşyalarımı satın alan kişiyle görüştüm. Durumu ona anlattığımda, kendisi de mağdur olduğunu söyledi. Bana ortaklık teklif etti ve paramı kurtaracağını söyledi. Seans bekleyen müşterilerim olduğu için bende kabul ettim. Onların yanında kendi eşyalarımın olduğu yerde 3 ay işçi gibi çalıştım. Bana ortaklık teklif eden şahıs başka bir olaydan dolayı cezaevine gönderildi. Ne yapacağımı bilemedim. Zaten sonra beni o iş yerine de almadılar" şeklinde konuştu.

"Yardım bekliyorum"
Söz konusu şahıslar hakkında gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç çıkmadığını dile getiren Alkan, mağdur olduğunu ve yardım beklediğini belirtti. Eşyalarının nerede olduğunu bildiğini ancak alamadığını kaydeden Alkan, "Benim tek geçim kaynağım bu. Kimsem yok. Tek başıma mücadele veriyorum. Vatandaşlarımız da dikkatli olsun. Hiç kimse hiçbir sözleşmeyi okumadan imzalasın" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Ankara Barosu'ndan flaş boykot kararıAnkara Barosu'ndan flaş boykot kararı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı

Alarm zilleri bu kez o için çalıyor! 'Kırmızıya çok az kaldı'

18 Mart'ta bankalar açık mı? 18 Mart'ta bankaların çalışma saatleri...

18 Mart'ta bankalar açık mı?

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

Vaka sayısının arttığı ilde kırmızı alarm! 'Sokağa çıkmayın'

Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan İranlı Şişli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı

Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez ne anlama geliyor?

Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi ve ne anlama geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.