"Kıran-3 Operasyonu"nda 16 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında terörle mücadele harekatları yürütülürken yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün, kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'tan itibaren büyük çaplı "Kıran" operasyonları başlatıldı.

Bu kapsamda, Kıran-1 Operasyonu, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattında, Kıran-2 Operasyonu, 27 Ağustos'tan itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu ise 21 Eylül'den itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başladı.