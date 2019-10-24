HABER

Kıran operasyonunda terör örgütüne ait sığınak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, devam eden Kıran operasyonları ile PKK/KCK terör örgütünün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indiriyor.

Kıran operasyonunda terör örgütüne ait sığınak bulundu

Jandarma Genel Komutanlığı, devam eden Kıran operasyonları ile PKK/KCK terör örgütünün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indiriyor. Operasyonlarda terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218” operasyonunda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak ele geçirildi. 20 Ekim’de başlatılan operasyonun üçüncü gününde Aruh Yaylası’nda dağlık arazide Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komandolarının yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında iki sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 Dragunov şarjörü, 300 adet 5-56 mm fişek, 150 adet 7-62 mm fişek, 5 elektrikli fünye, 1 Yaesu el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri ise yerinde imha edildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgusu yapıldı.

Kıran operasyonunda terör örgütüne ait sığınak bulundu

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
İstanbul Havalimanı’nda seyir halindeki VIP araç alev alev böyle yandıİstanbul Havalimanı’nda seyir halindeki VIP araç alev alev böyle yandı
Annesinin uyuşturucu verdiği 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldıAnnesinin uyuşturucu verdiği 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkımı engellemeye çalıştılar

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.