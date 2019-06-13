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Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı istikametine seyir halinde olan kiraz yüklü bir tır henüz bilinmeyen neden dolayı bir anda alev aldı.

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı istikametine seyir halinde olan kiraz yüklü bir tır henüz bilinmeyen neden dolayı bir anda alev aldı. Yangını fark edip aracından inen Moldova uyruklu tır şoförü Vıtalıı Şpac, aracının kül oluşunu telefonuyla kaydetti.
Olay, İstanbul-Edirne otoyolunun Kapıkule Sınır Kapısı’na yaklaşık 10 kilometre mesafesinde meydana geldi. Moldova uyruklu tır şoförünün idaresinde olan K 697 TP 32 plakalı çekici ve AK 1400 32 kiraz yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracını kenara çekti ve araçtan indi. Kısa sürede yangın tırın tamamını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle uluslararası yol statüsünde bulunan otoyolda yaklaşık bir buçuk saat trafik akışı sağlanamadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ancak tır ve çekici kullanılamaz hale geldi.

20 ton kiraz, dorse ve çekici kül oldu, şoför telefonu ile olanları çekti
Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı istikametine seyir halinde olan kiraz yüklü bir tır henüz bilinmeyen neden dolayı bir anda alev aldı. Yangını fark edip aracından inen Moldova uyruklu tır şoförü Vıtalıı Şpac, aracının kül oluşunu telefonu ile kaydetti. Yangın sonrası tır dorsesinde bulunan 20 ton kiraz kül olurken, tır çekicisi ve dorse de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü

Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü
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