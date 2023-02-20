Kireçlenmeye ne iyi gelir? Kireçlenme için doğal çözümler ve bitkisel tedaviler nedir?

Yaşa bağlı bir problem olarak karşımıza çıkan kireçlenme, kemikler arasında kireç birikiminden dolayı vücut hareketlerinin kısıtlanmasına neden olur. Bu problemin oluşmasına yol açan pek çok faktör vardır. Öncelikle kireçlenmenin nedenini iyi tespit etmek ve buna yönelik tedavi yöntemini tercih etmek gerekir. Toplumun büyük bir kısmında görülen kireçlenme sorununa dair bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir ve kireçlenmeye bağlı ağrı ve huzursuzluk gibi problemler çözülebilir.

Vücutta kireçlenme neden olur?

Vücutta meydana gelen kireçlenmenin pek çok nedeni olabilir. Bunlar kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte farklı tedavi yöntemleri ile iyileştirilebilir. Vücutta kireçlenme neden olur sorusu için aşağıdaki faktörler cevap olarak sayılabilir:

Yaşın ilerlemesi

Genetik faktörler

İdeal kilonun üzerinde olma

Düşme, kaza, çarpma gibi travmatik olaylar

Eklemleri çok sık kullanma

Doğumdan kaynaklanan nedenler

Dengesiz ve sağlıksız beslenme

Uzun süre masa başında çalışma

Gün içinde az hareket etme

Stres ve kaygı yaşama

Eklemlerdeki ideal sıvının azalması ve iltihaplı sıvıların oluşması

Uzun süre ayakta kalma

Uzun saatler örgü örme, el işi yapma, bilgisayarda çalışma

Yukarıda sayılan faktörlere göre kireçlenmeyi önlemek mümkündür. Yalnız bu kireçlenmenin kaynağını iyi tespit etmek oldukça önemlidir. Çünkü buna göre bir tedavi yöntemi uygulanabilir. Kireçlenmenin nedenini bulduktan sonra kireçlenme ağrısına ne iyi gelir sorusuna da kolay bir şekilde yanıt bulunabilir.

Kireçlenmeye ne iyi gelir?

Kireçlenme halk arasında yaygın olarak görülen bir rahatsızlık olduğu için pek çok kişi bu hastalığa neyin iyi geldiğini merak etmektedir. Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen kireçlenme için farklı tedavi yöntemleri önerilebilir. Doğru bölgeye doğru şekilde müdahale edildiğinde kireçlenmeden kaynaklanan rahatsızlığı minimuma indirmek mümkün olur. Kireçlenmenin nedenine bağlı olarak bazı yöntemler uygulanabilir. Kilo vermek, soğuk ya da sıcak kompres uygulamak, bazı kremleri kullanmak ya da esasniyel yağlar sürmek kireçlenmeye iyi gelebilir.

Eklem kireçlenmesine ne iyi gelir?

Eklem kireçlenmesini ve şişkinliği geçirmek için en çok kullanılan şeylerden biri yeşil çaydır. Yeşil çay kireçlenmeye bağlı olarak oluşan ağrıları dindirme özelliğine sahiptir. Zencefil de kireçlenme şişkinliklerine iyi gelir. Hem sıcak hem de soğuk kompres uygulamak da kireçlenmenden kaynaklanan eklem ağrılarını dindirebilir. Kireçlenmenin olduğu bölgeye doğru masaj hareketleri yapmak da oldukça etkili olsa da masaj yaparken dikkat etmek gerekir. Eklem kireçlenmesine iyi gelebilecek yöntemler:

Doktor reçetesiyle alınan ilaç, krem ya da losyon tedavileri

Fizik tedavi

Kilo vermek

Hekim önerisiyle alınan eklem koruma aksesuarları

Hekim kontrolünde eklem içine yapılan lokal enjeksiyon uygulamaları

Eklem protezi ameliyatı

Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?

Diz kireçlenmesinin en büyük nedenlerinden biri kilo olduğu için bu bölgedeki ağrıyı dindirmenin en etkili yolu kilo vermektir. "Bacaktaki kireçlenmeye ne iyi gelir?" sorusu için de diz kireçlenmesine iyi gelen uygulamalar yapılabilir. Dizdeki ve bacaktaki kireçlenme için yapılabilecek diğer şeyler şunlardır:

Kişi her gün yürüyüş ve egzersiz yaparak dizindeki kireçlenmeyi iyileştirebilir. Buradaki en önemli kriter ise yürüyüş esnasında ve sonrasında ağrıya neden olmayacak kadar yürümektir.

Eğer dizde şişlik belirgin değilse kaplıcalar ve sıcak uygulamalar ile kireçlenme giderilebilir. Ancak dizde şişme belirginse veya hastada kalp damar hastalığı, tansiyon vb. problemler söz konusuysa bu uygulama uygun olmayabilir. Bu konuda mutlaka doktora danışmak gerekir.

Diz eklemine enjeksiyon ile eklemleri yağlamak, kayganlaşmalarını sağlamak daha rahat hareket etmeyi sağlar. Dizdeki kireçlenmeyi önlemek için en etkili yöntemlerden biridir.

Dizdeki şişlik durumunda kireçlenmeyi iyileştirmek için 2-3 defa eklem içi kortizon uygulanabilir. İleri kireçlenme durumlarında bu tedavi, ağrılarını dindirebilir.

Dizlerin yeniden hizalanmasını sağlayan osteotomi operasyonu.

Kol kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kolda görülen kireçlenme daha çok gün içinde kolunu çok fazla hareket ettiren kişilerin yaşadığı bir durumdur. Kol kireçlenmesinin, diğer bölgelerde yaşanan kireçlenmeler gibi kesin bir tedavisi yoktur. Ancak bazı uygulamalarla kireçlenme noktalarındaki ağrı ve baskı azaltılabilir, kirecin ilerlemesi engellenebilir. Kol kireçlenmesi için yapılabilecek uygulamalar:

Kol kireçlenmesi için düzenli olarak kol egzersizi yapmak kemiklerin güçlenip kasların esnemesini sağlar.

Eğer kol kireçlenmesi ağrıya neden oluyorsa sıcak ya da soğuk kompres yapılabilir. Sıcak kompres kan dolaşımını hızlandırırken soğuk kompres sinirleri uyuşturarak şişliği indirir.

Kol kireçlenmesi için fizik tedavi uygulamalarından yardım alınabilir.

Ayak kireçlenmesine ne iyi gelir?

Özellikle gün boyu ayakta duran kişilerde ve yaşlılarda ayak kireçlenmesi problemi görülebilir. Kiloya bağlı olarak bunun görülme riski de artar. Ayak kireçlenmesini iyileştirmek için şunlar yapılabilir:

Ayağa hem sıcak hem de soğuk kompres yapılabilir ve bölgedeki ağrı dindirilebilir.

Fizik tedavi ile kireçlenmenin olduğu bölgeye masaj uygulaması yapılabilir.

Özellikle tüm ayakta duran kişilerin ayaklarını çok sıkmayan ve rahat edebilecekleri ayakkabılar tercih etmeleri gerekir.

Ayak bileğini gün içinde birkaç kez hareket ettirmek bu bölgedeki kireçlenmeye bağlı ağrılara iyi gelebilir.

Kireçlenme ağrısına ne iyi gelir?

Kireçlenme ağrısına en iyi gelen yöntemlerden birisi de soğuk masajdır. Soğuk masaj sayede bölgedeki ağrı hissi azaltılabilir. Hareket hâlindeyken kireçlenme ağrıları daha yoğun hissediliyorsa kişinin dinlenmesi gerekir. Eğer aktif bir yaşam sürerken kireçlenme ağrısı hissediliyorsa çeşitli eklem aksesuarları alınabilir. Ağırlığa maruz kalınan hareketler ağrıyı tetikleyeceği için bunlardan uzak durulmalıdır. Kireçlenme geri döndürülemez bir hastalık olduğu için ağrıları azaltmak için fizik tedavi uygulamalarına başvurulabilir. Böylece kişi hem kireçlenme ağrılarından kurtulabilir hem de daha rahat hareket edebilir.

Romatizma ve kireçlenmeye ne iyi gelir?

Romatizma ve kireçlenme sorunu yaşayan hastalar yaşadıkları semptomlar nedeniyle gün içinde epey zorlanabilir. Bu durumda yapacakları en iyi müdahale o anlık çözüm olarak masaj ve kompres uygulamalardır. Romatizmalı ya da kireçlenmeli bölgeye soğuk ya da sıcak kompres yapmak şişkinliği ve ağrıyı azaltabilir. Ancak her ikisi de kalıcı bir hastalık olduğu için kesin bir çözüm yoktur. Uzman bir doktora danışıp fizik tedavi almak ya da doktorun önerdiği ilaçları ve kremleri kullanmak da bu hastalıkların belirtilerini azaltabilir.

Kireçlenme için doğal çözümler nelerdir?

Kireçlenmeye iyi gelen pek çok bitkisel kaynak vardır. Bunlar sayesinde ilaçsız bir şekilde kireçlenme tedavi edilebilir. Kireçlenme ne iyi gelir bitkisel ve doğal tedavi yöntemleri de mümkündür. Ancak hiçbir bitkisel ve doğal tedavi doktor kontrolü ve yönlendirmesi olmadan uygulanmamalıdır. Kireçlenme için doğal çözümler:

Aloe vera: Kireçlenme ağrılarını dindirmeye yarayan bu bitki jel şeklinde ağrılı bölgeye uygulanabilir.

Kireçlenme ağrılarını dindirmeye yarayan bu bitki jel şeklinde ağrılı bölgeye uygulanabilir. Zencefil: Eklem ağrılarına iyi gelen zencefil, anti-inflamatuar, anti-oksidan ve anti-kanser gibi etkilere de sahiptir. Günde bir bardak şekersiz olarak zencefil çayı tüketmek, kireçlenmeden dolayı oluşan ağrıları dindirebilir.

Eklem ağrılarına iyi gelen zencefil, anti-inflamatuar, anti-oksidan ve anti-kanser gibi etkilere de sahiptir. Günde bir bardak şekersiz olarak zencefil çayı tüketmek, kireçlenmeden dolayı oluşan ağrıları dindirebilir. Çınar yaprağı: Eklem içi kıkırdak sıvısını artırma özelliğe sahip çınar yaprağı, kireçlenme ağrılarını giderebilir. 2 çınar yaprağını küçük parçalar haline getirip bir bardak su ile kaynatmak yeterlidir. Kaynayan suyu gece yatmadan önce içmek, kireçlenme ağrılarına iyi gelir.

Eklem içi kıkırdak sıvısını artırma özelliğe sahip çınar yaprağı, kireçlenme ağrılarını giderebilir. 2 çınar yaprağını küçük parçalar haline getirip bir bardak su ile kaynatmak yeterlidir. Kaynayan suyu gece yatmadan önce içmek, kireçlenme ağrılarına iyi gelir. Okaliptüs: Okaliptüs yapraklarında bulunan tannin maddesi ağrı kesici ve ödem azaltıcı özelliğe sahiptir. Kireçlenmeye bağlı oluşan şişlikleri indirebilir.

Okaliptüs yapraklarında bulunan tannin maddesi ağrı kesici ve ödem azaltıcı özelliğe sahiptir. Kireçlenmeye bağlı oluşan şişlikleri indirebilir. Kedi pençesi: Anti-inflamatuar etkiye sahip kedi pençesi bağışıklığı güçlendirerek eklem iltihaplarını önleyebilir. Bu sayede kireçlenme ağrılarına da iyi gelir.

Kireçlenmeye ne iyi gelir doğal yöntemler konusunda epey araştırılma yapılmaktadır. Özellikle ilaç tedavisi almak istemeyen ve hastalığı çok ilerlememiş olan kişiler için bu doğal kürler oldukça etkili olabilir. Diz kireçlenmesine ne iyi gelir bitkisel diye merak edenler için şu karışımlar önerilebilir:

40 limon, 20 diş sarımsak, 10 yumurtanın kabuğu, bir avuç kapari bitkisi ve bir kaşık toz zencefil ile karışım hazırlanabilir. Önce limonların suyu sıkılır, ardından ezilmiş sarımsaklarla birlikte cam kavanoza eklenir. Kapari blenderda çekilir ve toz zencefille birlikte karışımın üstüne ilave edilir. Yumurta kabukları da blenderdan çekilip karışıma koyulur. Buzdolabında 1 hafta bekletildikten sonra her sabah kahvaltıda 1 bardak içilir. Kalça kireçlenmesine bitkisel çözüm olarak tavsiye edilebilir.

El parmaklarında kireçlenme bitkisel tedavisi olarak ise çamur yağı önerilir. Maden suyunun içine kil, deniz tuzu, irmik, biberiye yağı ve menekşe yağı eklenir. Hepsi karıştırılıp oda sıcaklığına kadar ısıtılır. Ağrılı bölgeye uygulanır ve streç filmle sarılır, ardından bölge yıkanır.

Kireçlenmeye sıcak iyi gelir mi?

Kireçlenmenin en iyi çözümlerinden biri sıcak uygulama olarak bilinir. Kireçlenmenin olduğu bölgede kaslar gerildiği için ağrı daha şiddetli hissedilebilir. Sıcak uygulama ise bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak daha hızlı iyileşmeyi sağlar. Kan dolaşımının hızlı olması kasların rahatlamasına da yardımcı olur. Bu sayede kireçlenmeden dolayı oluşan ağrının şiddeti azaltılabilir ve o bölge daha rahat hareket ettirilebilir. Ancak kireçlenme bölgesindeki ağrıya sıcağın iyi gelip gelmeyeceğini öğrenmek için bir uzmana başvurmak gerekir.

Alçıdan sonra kireçlenme nasıl geçer?

Vücutta herhangi bir yerin kırılması sonucu o bölge alçıya alınır ve hareket ettirilmemesi sağlanır. Bu sayede daha kolay ve hızlı bir iyileşme süreci yaşanabilir. Ancak o bölgedeki kemiklerin ve kasların uzun süre hareketsiz kalması kireçlenme riskini artırabilir. Alçıdan sonra kireçlenmeyi geçirmek için ise doktorun verdiği kremler düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu kremler bölgedeki kasların rahatlamasını sağlayarak ağrıyı azaltabilir ve daha rahat hareket etmeyi sağlar. Kremlerin yanı sıra alçıdan sonra tavsiye edilen fizik tedaviye de mutlaka gidilmeli ve aksatmadan yapılmalıdır.

Vicks kireçlenmeye iyi gelir mi?

Kireçlenme için kullanılacak kremler arasında Vicks olup olmadığı merak edilmektedir. Ağrılara iyi gelen bir krem olduğu için kireçlenme sonucunda ortaya çıkan ağrılara iyi gelen ve bu ağrılar için de kullanılabilecek kremlerden biridir. Ancak her koşulda Vicks kireçlenme ağrısını dindirmeyebilir. Özellikle kireçlenmenin nedeninin aşırı kilo olduğu durumlarda bu krem etkilidir.



