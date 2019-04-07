Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen resmi törende, 7 Nisan Halk Devrimi'nde yaşamını yitirenlerin kabirlerine çelenk ve çiçekler konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

'Halk Devrimi' kurbanları anıldı

Törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Gülbara Kaliyeva, eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, kurbanların aileleri ve yakınları, milletvekilleri, kabine üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yanında bulunan, halkın mücadelesini simgeleyen 7 metre yüksekliğindeki siyah beyaz anıtın önünde devam etti.

Ceenbekov, yayımladığı mesajda, Kırgız halkının, 9 yıl önce hiçbir zaman otoriter iktidarlara müsamaha göstermeyeceğini ve ülkede aile yönetimine izin vermeyeceğini kanıtladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendi hayatları pahasına, halkın özgürlüğünü, aydınlık geleceğini ve devletimizin bütünlüğünü savunan vatandaşlarımızın kahramanlıklarını asla unutmayacağız. Kırgızistan, seçtiği demokratik yoldan asla sapmayacak. Amacımız özgür, güçlü, güzel ve yaşanılır bir ülke kurmaktır."