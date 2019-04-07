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Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen 100'e yakın kişi mezarları başında anıldı.

Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen resmi törende, 7 Nisan Halk Devrimi'nde yaşamını yitirenlerin kabirlerine çelenk ve çiçekler konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

'Halk Devrimi' kurbanları anıldı

Törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Gülbara Kaliyeva, eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, kurbanların aileleri ve yakınları, milletvekilleri, kabine üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Tören, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yanında bulunan, halkın mücadelesini simgeleyen 7 metre yüksekliğindeki siyah beyaz anıtın önünde devam etti.
Ceenbekov, yayımladığı mesajda, Kırgız halkının, 9 yıl önce hiçbir zaman otoriter iktidarlara müsamaha göstermeyeceğini ve ülkede aile yönetimine izin vermeyeceğini kanıtladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kendi hayatları pahasına, halkın özgürlüğünü, aydınlık geleceğini ve devletimizin bütünlüğünü savunan vatandaşlarımızın kahramanlıklarını asla unutmayacağız. Kırgızistan, seçtiği demokratik yoldan asla sapmayacak. Amacımız özgür, güçlü, güzel ve yaşanılır bir ülke kurmaktır."
Nisan devriminin ardından ülkeyi 2011-2017 arasında yöneten Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de 7 Nisan'da gösterilerin başladığı, kurucusu ve lideri olduğu Sosyal Demokrat Partisinin Bişkek'teki Genel Merkezi önünde katıldığı törende kurbanları andı. Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olayların sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin muhalefetin yandaşlarına açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan 7 Nisan halk devrimi

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