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Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti

12.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan'da Pazar günü düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda seçmenlerin yüzde 79'u parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin önünü açarak cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan tasarıya destek verdi.

Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti

Kırgızistan halkı, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin önünü açan anayasa değişikliğini oylamak için Pazar günü sandık başına gitti.

Kırgız Seçim Komisyonu'nun yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre oy verenlerin yüzde 79'a yakını, Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'a geniş yetkiler veren bu tasarıya destek çıktı.

Reuters'ın haberine göre seçime katılım ise yüzde 37 ile sınırlı kaldı ve oylamanın kabul edilmesi için gereken yüzde 30'luk sınırı az farkla geçti.

Caparov yeni yetkiler kapsamında hakimleri atayabilecek, cumhurbaşkanlığına ikinci kez aday olabilecek.

52 yaşındaki popülist lider, ülkesinde Ocak ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir oy farkıyla kazanmıştı.

Yüzde 80'den fazla oy alan Kırgız lider, anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanı yetkilerini genişletecek düzeyde desteği de sağlama almıştı.

Öte yandan Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine süregelen siyasi kriz protestolara neden olmuş, dönemin cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov istifa etmişti.

Cenbekov böylece, 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede istifa eden üçüncü cumhurbaşkanı olmuştu.

Protestolar sırasında gözaltına alınan Sadir Caparov, hapisten çıkarıldıktan sonra seçmenin gözündeki itibarını giderek artırmıştı.

Caparov, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da eski anayasal düzenin yabancı ülkelerden ithal edildiği eleştirisi üzerinden seçmenlere hitap etmiş, "Bu defa anayasamızı biz hazırlayacağız" demişti.

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