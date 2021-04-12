Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti

Öte yandan Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine süregelen siyasi kriz protestolara neden olmuş, dönemin cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov istifa etmişti.

Reuters'ın haberine göre seçime katılım ise yüzde 37 ile sınırlı kaldı ve oylamanın kabul edilmesi için gereken yüzde 30'luk sınırı az farkla geçti.

Kırgız Seçim Komisyonu'nun yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre oy verenlerin yüzde 79'a yakını, Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'a geniş yetkiler veren bu tasarıya destek çıktı.

Cenbekov böylece, 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede istifa eden üçüncü cumhurbaşkanı olmuştu.

Protestolar sırasında gözaltına alınan Sadir Caparov, hapisten çıkarıldıktan sonra seçmenin gözündeki itibarını giderek artırmıştı.

Caparov, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da eski anayasal düzenin yabancı ülkelerden ithal edildiği eleştirisi üzerinden seçmenlere hitap etmiş, "Bu defa anayasamızı biz hazırlayacağız" demişti.

