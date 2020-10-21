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Kırgızistan’da 5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre Kırgızistan’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, Kırgızistan’ın Celalabad şehrinde 05.08 sularında 5 büyüklüğünde depremin kaydedildiğini bildirdi.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre Kırgızistan’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, Kırgızistan’ın Celalabad şehrinde 05.08 sularında 5 büyüklüğünde depremin kaydedildiğini bildirdi. 5 şiddetinde kaydedilen sarsıntının Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesinin Kök Cangak, Frunze, Boston ve Soku Taş köylerinde, Bazar Korgon ilçesinin Bazar Korgon köyünde ve Arstanbap köyünde hissedildiği ifade edildi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

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