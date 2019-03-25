Kırgızistan'da kök börü spikerleri hem anlatıyor hem eğlendiriyor

Kırgızistan Kök Börü Federasyonu spikeri Erlan Şatemirov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'da kök börü çok sevilen ve izlenen bir oyundur. Her bayramda bu hipodromda çeşitli at oyunları düzenleniyor. Ben de 5 yıldır bu oyunları seyircilere anlatıyorum. Seyircilere oyunun heyecanını aktarıyorum hem de eğlendiriyorum." diye konuştu.

Atlı oyunculara seslenerek onları motive eden spikerler, uzun süre kaleye (tay kazan) oğlak, koyun veya keçi postunu bırakamayan oyunculara da tepki gösterebiliyor.

Oyunun vazgeçilmez unsurlarından spikerler, heyecan dolu, güç ve çeviklik isteyen oyunu aktarırken hipodrom düzeni konusunda taraftarlara yaptıkları uyarılarla da dikkati çekiyor.

Kök börü oyunu, her resmi bayram günü ve hafta sonları hipodromlarda yoğun seyirci katılımıyla oynanıyor ve bu oyunları tecrübeli kök börü spikerleri anlatıyor.

Nevruz Bayramı sportif etkinlikleri kapsamında Bişkek Hipodromu'nda oynanan kök börü oyunlarını iki metrekarelik odasından seyircilere aktaran Şatemirov, çekişmeli geçen kök börü oyununda esprili dil kullanarak seyircileri eğlendirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Şatemirov, kök börü spikerlik mesleğinin Kırgızların kültürel mirasının önemli bir unsuru olduğunu belirterek, "Atalarımızdan kalan bu güzel oyunu anlatmak, nesilden nesile aktarmak bizim görevimizdir. Bunun için kök börü aşkıyla yanıp tutuşan seyircilere vatanseverlik ve mutluluk duygularını verme görevini de üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

12'şer kişilik iki atlı takım arasında 200 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde bir sahada oynanan kök börüde, oğlak, koyun veya keçi postunun rakip takımın kalesine bırakılması amaçlanıyor. Kök börü oyununa, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Çin, Moğolistan, Afganistan, Pakistan ve Türkiye'de ilgi gösteriliyor.

