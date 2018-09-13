Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evrakta sahtecilik yaptıkları ileri sürülen ve aralarında eski başhekim T.A.'nın da bulunduğu 21 doktoru gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltıların Alattin Çakıcı'ya sahte sağlık raporu verilmesiyle ilgili olabileceği öne sürüldü.
Kaynak: DHA
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