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Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla eski başhekim T.A.'nın da aralarında bulunduğu 21 doktor, gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evrakta sahtecilik yaptıkları ileri sürülen ve aralarında eski başhekim T.A.'nın da bulunduğu 21 doktoru gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltıların Alattin Çakıcı'ya sahte sağlık raporu verilmesiyle ilgili olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi evrakta sahtecilik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HER YERDEN İRİN FIŞKIRIYOR....
allah tayyuptan razı olsun 16 yılda kokuşmayan çürümeyen pislenmeyen devlet kurumu kalmadı....
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