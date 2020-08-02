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  4. Kırıkkale’de trafik durma noktasına geldi! Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

Kırıkkale’de trafik durma noktasına geldi! Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 23:50 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yollara düşen vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.

Kırıkkale’de trafik durma noktasına geldi! Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da bulundukları şehirden farklı bir yerde geçirenler dönüş yoluna geçti. Araçlarıyla bayramın üçüncü günü yola çıkan vatandaşlar, arife ve bayramın ilk gününde olduğu gibi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 19.00 itibari ile oluşan trafikte sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Samsun-Ankara ve Kayseri- Ankara kara yolunda yoğun trafik oluştu. Kırıkkale’de Kurban Bayramının üçüncü günü oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

POLİSLER YOĞUN MESAİ HARCADI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de denetimlerde bulunurken yoğunluk karşısında da tedbirlerini aldı. Ekipler yoğunluğun oluştuğu alanlarda trafiğin akışını sağlarken sürücülere de zaman zaman dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Trafiğin bayramın son gününde de devam etmesi bekleniyor.

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