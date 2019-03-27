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Kırıkkale'de 749 sandıkta 205 bin 149 seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 749 sandıkta 205 bin 149 seçmen oy kullanacak

Kırıkkaleli 205 bin 149 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

749 sandığın kurulacağı Kırıkkale'de, Kırıkkale Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Kırıkkaleliler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 8 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kırıkkale'de 205 bin 149 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Kırıkkale'deki seçmen sayısı 8 bin 1 arttı.

Kırıkkale'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 775 sandık kurulurken bu seçimlerde 749 sandık kurulacak.

- İlçelerde en fazla seçmen Yahşihan'da

Kırıkkale'de merkezde, 142 bin 43 seçmen için 431 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin olduğu ilçe Yahşihan'da 17 bin 34 seçmen 57 sandıkta oyunu kullanacak.

Yahşihan'dan sonra 13 bin 72 seçmen ve 80 sandıkla Keskin ikinci sırada, 8 bin 456 seçmen ve 58 sandıkla Delice üçüncü sırada bulunuyor.

18 sandık ve 2 bin 748 seçmenle Çelebi en az seçmen sayısına sahip ilçe oldu.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Bahşili215 bin 907 Balışeyh346 bin 156 Çelebi 182 bin 748 Delice 588 bin 456 Karakeçili 132 bin 970 Keskin 8013 bin 72 Merkez 431142 bin 43 Sulakyurt 376 bin 763 Yahşihan 5717 bin 34 Toplam:749205 bin 149

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale seçmen ve sandık sayısı

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