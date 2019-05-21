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Kırıkkale'de minibüs devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de minibüs devrildi: 8 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinden Kırıkkale istikametine seyreden Hakan Akkır idaresindeki 06 BGK 930 plakalı minibüs, Kulu-Kırıkkale kara yolu Akkoşan mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki yolcular Halis Akın Yumuşak, Bayram Karartı, Yakup Karartı, Nuri Katılmış, Murat Yalabıyık, Fuat Sazak ile Murat Pehlivanlı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karakeçili ve Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yakup Karartı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
karakeçili Kaza kırıkkale

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