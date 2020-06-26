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Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 01:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki Çelebi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar A. idaresindeki otomobil ile Yalçın A.’nın kullandığı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan Kuzey A. (5) ve Şeyma A. (37) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlı durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

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