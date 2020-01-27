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Kırıkkale’nin tek down sendromlu oto lastik ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de down sendromlu Osman Kabucu’yu gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemiyor down sendromlu 30 yaşındaki Kabucu, 10 yıl önce aile şirketinde çırak olarak lastik satış ve tamir işlerine bakmaya başladı. Şimdi ise dükkanda ustalık yapıyor.

İşini severek yapan Kabucu, çalışma azmi ile sanayideki diğer lastik tamir ustalarını aratmıyor. Motorlu araçların lastiklerini hem tamir eden hem de değişimini yapan Kabucu, güler yüzü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca lastiklerin balans ayarını ve hava basınç kontrolünü yapan Kabucu, aynı zamanda da araç aküsünü de değiştirebiliyor. İşini büyük bir titizlikle yürüten Kabucu, taktığı lastikleri kontrol etmeden müşteriye aracı teslim etmiyor. Diğer çalışan işçilere de dikkatli iş yapmaları hususunda uyarılarda bulunan Osman Kabucu, dükkandaki yaptığı işin dışında amcası ile birlikte zaman zaman servise de çıkıyor.

'Elemanların sıktığı tekere de güvenmez'

Kış mevsimi dolayısıyla lastik değişimi için dükkana gelen müşterileri karşısında down sendromlu oto lastik ustasını görünce şaşırıp kalıyor. Osman’ın işe elverişli olduğunu fark eden kuzeni Özkan Kabucu (32), lastik tamir işini öğretmek için dükkanda çırak olarak başlattığını söyledi. Motorlu aracın lastiklerini 40 dakikada değiştirebildiğini ifade eden Kabucu, şunları kaydetti:
"Osman amcamızın oğlu okula da gitmişti. Biz de karar kıldık dükkana getirdik. Dükkana getirdiğimizde biraz işe elverişli olduğunu gördüğümüzde işi öğrettik. Bizim 20 dakikada bitirdiğimiz işi Osman 40 dakikada bitirebiliyor tek başına. Tabi bizim kontrolümüz dahilinde. Osman biraz takıntılıdır. Elemanların sıktığı tekere de güvenmez. Gider bir de kendi kontrol eder eliyle. Gerekirse tekme vurur tekere."

'DOWN SENDROMLUNUN HER ŞEYİ YAPABİLDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ'

'DOWN SENDROMLUNUN HER ŞEYİ YAPABİLDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ'
Özkan Kabucu, "Gelen müşterilerin geneli yüzde 90’ı ‘çok iyi bir şey yapmışsınız’ diyor. ‘Bu işin içine katmanız insan içine karışması Osman açısından çok iyi’ diyor. Kendi kendine evde durunca daha da kötüye gidiyor. Down sendromlu hastasının her şeyi yapabildiğini görebiliyoruz biz burada. Her şeyi yapabilirler" dedi.
10 yıldır lastik dükkanın da çalıştığını ve işini sevdiğini belirten Osman Kabucu, lastikle alakalı her şey yaptığını belirtti. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu usta çırak Tamirci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Seni canı yürekten tebrik ediyorum kardeşim bu çabanı yüce rabbim görüp karşılığını kat kat fazla verir inşallah yolun ve bahtın açık olsun
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