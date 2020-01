Kırıkkale’nin tek down sendromlu oto lastik ustası

Kış mevsimi dolayısıyla lastik değişimi için dükkana gelen müşterileri karşısında down sendromlu oto lastik ustasını görünce şaşırıp kalıyor. Osman’ın işe elverişli olduğunu fark eden kuzeni Özkan Kabucu (32), lastik tamir işini öğretmek için dükkanda çırak olarak başlattığını söyledi. Motorlu aracın lastiklerini 40 dakikada değiştirebildiğini ifade eden Kabucu, şunları kaydetti:

'DOWN SENDROMLUNUN HER ŞEYİ YAPABİLDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ'

Özkan Kabucu, "Gelen müşterilerin geneli yüzde 90’ı ‘çok iyi bir şey yapmışsınız’ diyor. ‘Bu işin içine katmanız insan içine karışması Osman açısından çok iyi’ diyor. Kendi kendine evde durunca daha da kötüye gidiyor. Down sendromlu hastasının her şeyi yapabildiğini görebiliyoruz biz burada. Her şeyi yapabilirler" dedi.