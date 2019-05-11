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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30), Kırıkkale’deki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30), Kırıkkale’deki baba ocağına şehit ateşi düştü.
Tunceli’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş, şehit düştü. Altunkaş'ın şehadet haberi, Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden haberi alan şehidin anne ve babası Zahide ve Yaşar Altunkaş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Eşi Özlem Altunkaş ile Tunceli’de yaşadığı öğrenilen Şehit Başçavuş Altunkaş’ın 5 ile 7 yaşlarında iki oğlunun olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü

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