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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 22:51 | Son Güncelleme

ŞEHİT ASTSUBAYIN EŞİNE DE ACI HABER VERİLDİ Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş’ın acı haberi Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan eşi Özlem Altunkaş'a da verildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ASTSUBAYIN EŞİNE DE ACI HABER VERİLDİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş’ın acı haberi Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan eşi Özlem Altunkaş'a da verildi. Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Özlem Altunkaş, gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Kırıkkale Balışeyh’in Dikmen nüfusuna kayıtlı Ferdican Altunkaş'ın cenazesinin yarın Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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