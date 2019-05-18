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Kırım Tatar sürgününün 75. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin galibi Vladimir Zelenskiy: "Ne kadar uzun sürerse sürsün, Kırım'ın geri dönüşünü Kırımlılar ile birlikte yapacağız"

KİEV (AA) - Ukrayna devlet başkanlığı seçimini kazanan Vladimir Zelenskiy, Kırım Tatarlarının vatanını Ukraynalıların geri alacağını belirterek, "Ne kadar uzun sürerse sürsün, Kırım'ın geri dönüşünü Kırımlılar ile birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kırım Tatar sürgününün 75'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kırım Tatarlarının bugün de baskının kurbanı olduğunu ifade eden Vladimir Zelenskiy, "Bugün, bize insanları yok etmenin mümkün olduğunu ancak halkın ruhunu yok etmenin asla mümkün olmadığını hatırlatıyor. Kırım Tatarları tarihi yurtlarına geri döndü. Kırım Tatarları tekrar baskının kurbanı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, işgal altındaki Kırım'da Ukrayna'ya bağlı kalanların da baskı altında olduğunu belirterek, Ukrayna'nın desteği, çabası ve düşüncesinin her gün orada kalanlarla birlikte olduğunu dile getirdi.

Ukraynalıların, Kırım Tatarlarının vatanını işgalden kurtaracağını kaydeden Vladimir Zelenskiy, "Ne kadar uzun sürerse sürsün, Kırım'ın geri dönüşünü Kırımlılar ile birlikte yapacağız. Unutmayın, en karanlık gece bile şafakla sona erer." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, 20 Mayıs'ta yemin ederek Ukrayna Devlet Başkanı olacak.

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Kırım Tatar sürgününün 75. yılı Vladimir Zelenskiy

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