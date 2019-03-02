Kırım Tatarları Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto etti

Rusya'nın Kırım Tatarlarının liderlerini sürgüne gönderdiğine işaret eden Kalkay, şunları söyledi:

Kalkay, Rusya'nın işgalle birlikte Kırım Tatarlarının bütün kazanımlarını yok ettiğini ve Kırım'ı cehenneme çevirdiğini dile getirerek "Rusya başta Kırım Tatarlarının temsil organı Kırım Tatar Milli Meclisi olmak üzere her türlü milli teşkilatın faaliyetlerini yasaklamış ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin varlıklarına el koymuştur." ifadesini kullandı.

Grup adına açıklama yapan Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay, "Rusya, silahların gölgesinde sahnelediği ve referandum adını verdiği trajikomik oyunuyla uluslararası hukuku da hiçe sayarak Kırım işgalini meşrulaştırmaya çalışmıştır." dedi.

Başkentte Ulus Meydanı'nda toplanan Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Derneği üyesi bir grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto için gösteri düzenledi.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Derneği, başkentte, 5. yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto etti.

"Rusya çok sayıda Kırım Tatarı ve Ukraynalıya ırk ayrımcılığı uygulayarak işten atmıştır. Cinayetleri, gözaltıları, tutuklamaları, adam kaçırmaları ve işkenceleri mafya usulü ile gerçekleştirmiştir. 28 medya organını yasaklamış ve 503 radyo frekansına el koymuştur. 2014 yılına kadar Kırım Tatarca eğitim veren 14 milli okulun, milli okul statüsünü ortadan kaldırmıştır. Kırım'daki tarihi eserleri Moskova'ya taşıyarak yağmalamış, Kırım'ın en önemli Türk-İslam eserlerinden Hansaray'ı restorasyon adı altında vahşice tahrip etmiştir."

Kalkay, Rusya'nın 35 bin 448 Kırımlıyı zorunlu göçe tabi tuttuğunu ve göç etmeyenlerin de milli ve manevi duygularını yok etmeye çalıştığını kaydetti.

- Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı

Rus yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in 2013'ün sonlarında, AB Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayacağını açıklamasıyla başkent Kiev'de Batı yanlılarının başlattığı protestolar, yönetimin devrilmesine neden olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kırım sokaklarında, meydanlarında, "yeşil adamlar" olarak adlandırılan askeri kıyafetli, eli silahlı kişiler kol gezmeye başlamış ve bu silahlı kişiler kamu binalarını işgal etmişti. Rus yanlısı, eli silahlı grupların işgal ettiği yerlerden birisi de parlamento binası olmuştu.