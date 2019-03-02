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Kırım Tatarları Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Derneği, 5. yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto etti - Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay: - "Rusya, silahların gölgesinde sahnelediği ve referandum adını verdiği trajikomik oyunuyla Kırım işgalini meşrulaştırmaya çalışmıştır"

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Derneği, başkentte, 5. yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto etti.

Başkentte Ulus Meydanı'nda toplanan Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Derneği üyesi bir grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını protesto için gösteri düzenledi.

Grup adına açıklama yapan Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay, "Rusya, silahların gölgesinde sahnelediği ve referandum adını verdiği trajikomik oyunuyla uluslararası hukuku da hiçe sayarak Kırım işgalini meşrulaştırmaya çalışmıştır." dedi.

Kalkay, Rusya'nın işgalle birlikte Kırım Tatarlarının bütün kazanımlarını yok ettiğini ve Kırım'ı cehenneme çevirdiğini dile getirerek "Rusya başta Kırım Tatarlarının temsil organı Kırım Tatar Milli Meclisi olmak üzere her türlü milli teşkilatın faaliyetlerini yasaklamış ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin varlıklarına el koymuştur." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Kırım Tatarlarının liderlerini sürgüne gönderdiğine işaret eden Kalkay, şunları söyledi:

"Rusya çok sayıda Kırım Tatarı ve Ukraynalıya ırk ayrımcılığı uygulayarak işten atmıştır. Cinayetleri, gözaltıları, tutuklamaları, adam kaçırmaları ve işkenceleri mafya usulü ile gerçekleştirmiştir. 28 medya organını yasaklamış ve 503 radyo frekansına el koymuştur. 2014 yılına kadar Kırım Tatarca eğitim veren 14 milli okulun, milli okul statüsünü ortadan kaldırmıştır. Kırım'daki tarihi eserleri Moskova'ya taşıyarak yağmalamış, Kırım'ın en önemli Türk-İslam eserlerinden Hansaray'ı restorasyon adı altında vahşice tahrip etmiştir."

Kalkay, Rusya'nın 35 bin 448 Kırımlıyı zorunlu göçe tabi tuttuğunu ve göç etmeyenlerin de milli ve manevi duygularını yok etmeye çalıştığını kaydetti.

- Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı

Rus yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in 2013'ün sonlarında, AB Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayacağını açıklamasıyla başkent Kiev'de Batı yanlılarının başlattığı protestolar, yönetimin devrilmesine neden olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kırım sokaklarında, meydanlarında, "yeşil adamlar" olarak adlandırılan askeri kıyafetli, eli silahlı kişiler kol gezmeye başlamış ve bu silahlı kişiler kamu binalarını işgal etmişti. Rus yanlısı, eli silahlı grupların işgal ettiği yerlerden birisi de parlamento binası olmuştu.

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu yarımadanın geleceğini kararlaştırmak üzere 6 Mart'ta toplantı yapma kararı almış ve "yeşil adamlar"ın kontrolündeki parlamentodan "Kırım, Ukrayna'nın bir parçası olarak mı kalsın yoksa Rusya'ya mı bağlansın" sorusunun yöneltileceği referandum kararı çıkmıştı.

Kırım Tatar Milli Meclisi'nin boykot kararı aldığı referandum, 16 Mart 2014'te yapılmıştı.

Bu süreçte Rus yanlısı olmayanlara baskı uygulayan, binlerce Kırım Tatarı ve Ukraynalının evlerini terk etmesine neden olan "yeşil adamlar"ın kontrolündeki sözde referandumda, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıktığı açıklanmıştı.

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