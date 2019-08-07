Kırışıklık ve çizgi oluşumunda botoks farkını keşfedin

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, kırışıklık ve çizgi oluşumunun önüne geçmek isteyenlere botoksun mucizevi etkilerinden bahsetti.

DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN

Özellikle son yıllarda birçok kişi tarafından tercih edilmesi botoks uygulamalarının bilinirliğinin arttırmasına yardımcı oluyor. "Clostridium botulinum" adı verilen bakteriden elde edilen içerik, herhangi bir şekilde alerjiye neden olmaz.

Ayrıca işlem çok ince ve küçük uçlu iğneler ile gerçekleştirildiği için herhangi bir anestezi uygulamasına da ihtiyaç duymaz. Kırışıklık ve çizgilerin oluştuğu bölgelere yapılan botoks uygulaması ile doğal görünüm geri kazanılır.

MUCİZEVİ BOTOKS ETKİSİ

Yüzde çizgilerin ve kırışıklıkların meydana gelmesinin en büyük sebebi mimiklerdir. Zaman içerisinde mimikleri oluşturan kaşlar üzerinde yer alan derinin kıvrımları belirgin hale gelerek çizgili ve kırışık bir görünüme neden olur.

Yüz bölgesinde özellikle kaşların arası, göz ve dudak çevresi bu çizgilerin en çok meydana geldiği yerlerin başında gelir. Bu çizgiler kişinin olduğundan daha kızgın, çatık kaşlı ve yaşlı görünmesine neden olur. Bu bölgelere yapılan botoks uygulaması ile kaslara beyin tarafından yapılan iletiler geçici olarak durdurulur.