Kırışıklık ve çizgi oluşumunda botoks farkını keşfedin

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, kırışıklık ve çizgi oluşumunun önüne geçmek isteyenlere botoksun mucizevi etkilerinden bahsetti.
DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN
Özellikle son yıllarda birçok kişi tarafından tercih edilmesi botoks uygulamalarının bilinirliğinin arttırmasına yardımcı oluyor. "Clostridium botulinum" adı verilen bakteriden elde edilen içerik, herhangi bir şekilde alerjiye neden olmaz.
Ayrıca işlem çok ince ve küçük uçlu iğneler ile gerçekleştirildiği için herhangi bir anestezi uygulamasına da ihtiyaç duymaz. Kırışıklık ve çizgilerin oluştuğu bölgelere yapılan botoks uygulaması ile doğal görünüm geri kazanılır.
MUCİZEVİ BOTOKS ETKİSİ
Yüzde çizgilerin ve kırışıklıkların meydana gelmesinin en büyük sebebi mimiklerdir. Zaman içerisinde mimikleri oluşturan kaşlar üzerinde yer alan derinin kıvrımları belirgin hale gelerek çizgili ve kırışık bir görünüme neden olur.
Yüz bölgesinde özellikle kaşların arası, göz ve dudak çevresi bu çizgilerin en çok meydana geldiği yerlerin başında gelir. Bu çizgiler kişinin olduğundan daha kızgın, çatık kaşlı ve yaşlı görünmesine neden olur. Bu bölgelere yapılan botoks uygulaması ile kaslara beyin tarafından yapılan iletiler geçici olarak durdurulur.
Böylece kaslar aşırı hareket etmeyerek kırışıklıkların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yüzde meydana gelen kırışıklıklara ve çizgilere göre uygulama birden fazla kez yapılabilir.
KISA SÜREDE GÖZLE GÖRÜLÜR ETKİ
Botoksun etkileri uygulamadan hemen sonra ortaya çıkar. Ancak istenen görüntünün elde edilmesi için yaklaşık olarak 1 hafta geçmesi gerekir. Bu süreden sonra yüzde meydana gelmiş olan derin çizgiler ve kırışıklıklar bile gözle görülür bir şekilde düzelir.
Uygulamanın etki süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ortalama etki süresi yaklaşık 6-8 ay gibi bir süreyi kapsar. Uygulama sonrasında, botoksun yapıldığı yerlerde hafif bir yanma hissi meydana gelir. Ancak bu etki 1-2 gün içerisinde ortadan kalkmaktadır.
İşlem sırasında kullanılan anestezi kremler ya da buz kompresi bu etkinin son derece az hissedilmesini sağlar. Yaklaşık 15 dakika süren işlem sonrasında hastalar hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu
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