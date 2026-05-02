Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu

"Ütü ısındı, hemen ütüye başlayayım" diye düşünmek çok doğru değil aslında. Ütüye başlamadan önce buharı da hazır hale getirmelisin. Buharı beklemeden yapılan ütü çok da işe yaramayacaktır.
Altı kapalı ya da kalitesiz ütü masaları buharı hapsediyor. Buharı hapsettiği için nemlenmeye neden oluyor. Bu da ütüyü zorlaştırıyor elbette. O yüzden buhar çıkışına izin veren bir ütü masası gerekiyor.
Tamamen kuruyan kıyafetlerde buharın etkisi düşüyor. Ama hafif nemli şekilde ütülediğinde buharla birlikte ütü işi çok daha kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Ütü yapılacak kıyafetlerini tam kurutmadan, nemliyken ütülemelisin yani.
Buhar oluşması için ütüye su koyuyoruz. İşte koyduğumuz bu suyun kalitesi bile ütü yapmayı etkiliyor. Musluktan alınan kireçli su ütüdeki buhar kanallarını tıkıyor, ütü de yeterince güçlü buhar veremiyor.
Ütüde buharın çıktığı yerler her zaman temiz olmalı. Zamanla buralarda kireç birikiyor. Bunun sonucunda hem buhar düzenli gelmiyor hem de ütü yaparken kıyafet lekelenebiliyor. O yüzden buhar çıkışlarının düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor.
Buhar verirken yapılan en büyük yanlış buharı tek noktada uzun süre tutmak. Aslında yapılması gereken ütüyü yavaşça kaydırmak. Sabit buhar kumaş kırışıklığını açmıyor. Hareket ise kumaşın açılmasına yardımcı oluyor.