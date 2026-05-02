Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu

1. Kumaşa göre buhar seçilmeli.

2. Ütü yapmaya başlamadan önce buhar hazır hale getirilmeli.

Her kumaşa farklı buhar uygulanması gerekiyor. Çünkü her kumaşın buhar kaldırma seviyesi farklı. Pamuk ve ketene daha yüksek buhar uygulamak gerekirken ipek kumaşa düşük buhar uygulanmalı.



"Ütü ısındı, hemen ütüye başlayayım" diye düşünmek çok doğru değil aslında. Ütüye başlamadan önce buharı da hazır hale getirmelisin. Buharı beklemeden yapılan ütü çok da işe yaramayacaktır.

3. Sürekli buhar özelliğini mi kullanıyorsun?

4. Ütü masası seçimi bile önemli.

İnatçı kırışıklıklarda sürekli buhar işe yaramıyor. Sürekli buhar yerine şok buhar kullanabilirsin. Şok buhar, kumaşı daha hızlı gevşetip ütü yapmayı kolaylaştırıyor.



Altı kapalı ya da kalitesiz ütü masaları buharı hapsediyor. Buharı hapsettiği için nemlenmeye neden oluyor. Bu da ütüyü zorlaştırıyor elbette. O yüzden buhar çıkışına izin veren bir ütü masası gerekiyor.

5. Kıyafetleri nemliyken ütülemeyi bir dene!



Tamamen kuruyan kıyafetlerde buharın etkisi düşüyor. Ama hafif nemli şekilde ütülediğinde buharla birlikte ütü işi çok daha kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Ütü yapılacak kıyafetlerini tam kurutmadan, nemliyken ütülemelisin yani.

6. Ütüyü kıyafete bastırmak mantıklı değil aslında.

7. Su kalitesi de çok önemli.

Ütü yaparken hepimizin yaptığı bir hata var. O da ütüyü bastırarak yapmak. Aslında buhar doğru kullanılsa buna hiç gerek yok. Çünkü ütüde kıyafet buharla açılmalı, basınçla değil. Ütü bastırılarak yapılırsa kıyafet de zarar görebilir.



Buhar oluşması için ütüye su koyuyoruz. İşte koyduğumuz bu suyun kalitesi bile ütü yapmayı etkiliyor. Musluktan alınan kireçli su ütüdeki buhar kanallarını tıkıyor, ütü de yeterince güçlü buhar veremiyor.

8. Buharın çıkış yerleri hep temiz olmalı.



Ütüde buharın çıktığı yerler her zaman temiz olmalı. Zamanla buralarda kireç birikiyor. Bunun sonucunda hem buhar düzenli gelmiyor hem de ütü yaparken kıyafet lekelenebiliyor. O yüzden buhar çıkışlarının düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor.

9. Ütü yaparken buhar kumaşa temas etmeli.

10. Buhar verirken hareket ettirmek gerek.

Ütü yaparken yapılması gereken buharın kumaşa temas ettiğinden emin olmak. Buhar kumaşa değmezse boşa buhar verilmiş olur. Yani sadece buhar ve zaman kaybı yaşanır ama kumaş kırışıklıklarına etki etmez.



Buhar verirken yapılan en büyük yanlış buharı tek noktada uzun süre tutmak. Aslında yapılması gereken ütüyü yavaşça kaydırmak. Sabit buhar kumaş kırışıklığını açmıyor. Hareket ise kumaşın açılmasına yardımcı oluyor.