Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu

Ütü yapmak çok zahmetli bir iş. Hele bir de doğru kullanmayı bilmiyorsan çok daha zahmetli hale geliyor. Buhar gücünü nasıl doğru kullanacağını merak ediyor musun?

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu

1. Kumaşa göre buhar seçilmeli.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 1


Her kumaşa farklı buhar uygulanması gerekiyor. Çünkü her kumaşın buhar kaldırma seviyesi farklı. Pamuk ve ketene daha yüksek buhar uygulamak gerekirken ipek kumaşa düşük buhar uygulanmalı.

2. Ütü yapmaya başlamadan önce buhar hazır hale getirilmeli.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 2
"Ütü ısındı, hemen ütüye başlayayım" diye düşünmek çok doğru değil aslında. Ütüye başlamadan önce buharı da hazır hale getirmelisin. Buharı beklemeden yapılan ütü çok da işe yaramayacaktır.

3. Sürekli buhar özelliğini mi kullanıyorsun?

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Kredi Tutarı

50.000 TL

Detayları gör

İnatçı kırışıklıklarda sürekli buhar işe yaramıyor. Sürekli buhar yerine şok buhar kullanabilirsin. Şok buhar, kumaşı daha hızlı gevşetip ütü yapmayı kolaylaştırıyor.

4. Ütü masası seçimi bile önemli.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 4
Altı kapalı ya da kalitesiz ütü masaları buharı hapsediyor. Buharı hapsettiği için nemlenmeye neden oluyor. Bu da ütüyü zorlaştırıyor elbette. O yüzden buhar çıkışına izin veren bir ütü masası gerekiyor.

5. Kıyafetleri nemliyken ütülemeyi bir dene!

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 5
Tamamen kuruyan kıyafetlerde buharın etkisi düşüyor. Ama hafif nemli şekilde ütülediğinde buharla birlikte ütü işi çok daha kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Ütü yapılacak kıyafetlerini tam kurutmadan, nemliyken ütülemelisin yani.

6. Ütüyü kıyafete bastırmak mantıklı değil aslında.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 6


Ütü yaparken hepimizin yaptığı bir hata var. O da ütüyü bastırarak yapmak. Aslında buhar doğru kullanılsa buna hiç gerek yok. Çünkü ütüde kıyafet buharla açılmalı, basınçla değil. Ütü bastırılarak yapılırsa kıyafet de zarar görebilir.

7. Su kalitesi de çok önemli.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 7
Buhar oluşması için ütüye su koyuyoruz. İşte koyduğumuz bu suyun kalitesi bile ütü yapmayı etkiliyor. Musluktan alınan kireçli su ütüdeki buhar kanallarını tıkıyor, ütü de yeterince güçlü buhar veremiyor.

8. Buharın çıkış yerleri hep temiz olmalı.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 8
Ütüde buharın çıktığı yerler her zaman temiz olmalı. Zamanla buralarda kireç birikiyor. Bunun sonucunda hem buhar düzenli gelmiyor hem de ütü yaparken kıyafet lekelenebiliyor. O yüzden buhar çıkışlarının düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor.

9. Ütü yaparken buhar kumaşa temas etmeli.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 9


Ütü yaparken yapılması gereken buharın kumaşa temas ettiğinden emin olmak. Buhar kumaşa değmezse boşa buhar verilmiş olur. Yani sadece buhar ve zaman kaybı yaşanır ama kumaş kırışıklıklarına etki etmez.

10. Buhar verirken hareket ettirmek gerek.

Kırışıklıklara savaş açan buhar gücünü en doğru şekilde kullanmanın 10 yolu 10
Buhar verirken yapılan en büyük yanlış buharı tek noktada uzun süre tutmak. Aslında yapılması gereken ütüyü yavaşça kaydırmak. Sabit buhar kumaş kırışıklığını açmıyor. Hareket ise kumaşın açılmasına yardımcı oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En romantik 4 burç: Aşkı iliklerine kadar yaşayan burçlarEn romantik 4 burç: Aşkı iliklerine kadar yaşayan burçlar
Rekor kırdı! Bir yılda 300 gün 'öylesine' hastaneye gittiRekor kırdı! Bir yılda 300 gün 'öylesine' hastaneye gitti

En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

