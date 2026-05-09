Kırklareli'nde oto yıkamaya ‘kadın eli’ değdi

Babaeski’de faaliyet gösteren oto yıkama işletmesinde yoğun tempoda çalışan Şenay Türkçü, mesleğe ilk olarak aile araçlarını yıkayarak başladığını söyledi. Zamanla işi profesyonel olarak yapmaya karar verdiğini belirten Türkçü, kendi işletmesini açarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkçü, "İlk başta ailemin araçlarını yıkıyordum. Daha sonra bu dükkanı aldık, self servis kısmı açıktı. Orada uğraşırken ‘Ben kendi yerimde bu işi yapacağım’ dedim ve böylelikle başlamış oldum. Yaklaşık 5 yıldır oto yıkama işiyle uğraşıyorum. Araçların iç ve dış temizliğiyle kendim ilgileniyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.

İşe ilk başladığı dönemde çevresinden tepkiler aldığını anlatan Türkçü, zamanla insanların desteğini kazandığını belirtti. Türkçü, "İlk zamanlarda ‘Sen mi araç yıkayacaksın?’ diye şaşırıyorlardı. Ama sonradan çok güzel tepkiler aldım. İnsanlar kadınların her alanda başarılı olabileceğini gördü. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kadınların çalışma hayatında her alanda yer alabileceğini vurgulayan Şenay Türkçü, kadınlara korkmadan adım atmaları tavsiyesinde bulundu. Türkçü, "Kadınlara tavsiyem korkmadan çalışsınlar. Biz kadınlar her işi yapabiliriz, her alanda başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA