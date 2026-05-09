Bu 3 burcun imkansız dediği ne varsa kapısına gelecek! Mayıs ortasında kaderleri değişiyor

Mayıs ayının ortası, astrolojik açıdan tam bir "kozmik doping" haftası olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. 13 Mayıs’ta Vesta asteroidinin Koç burcuna geçişiyle başlayacak olan süreç, içimizdeki sönmeye yüz tutmuş o ateşi yeniden harlayacak. Ruhsal amacımızı sorguladığımız, "Ben neden buradayım?" dediğimiz o gri alanlar, Vesta’nın ışığıyla aydınlanıyor.

Hemen ardından 16 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek Yeniay, "Artık somut bir şeyler görme vakti" diyenlerin imdadına yetişecek. Bu güçlü enerji, 17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birleşince, sadece dilek tutmak yetmeyecek; o dileklerin birer birer telefonunuza gelen bir mesaj ya da önünüze düşen bir teklif olarak somutlaştığına şahit olacaksınız. İşte bu kozmik şölenden aslan payını alacak o 3 burç:

BAŞAK

Sevgili Başak, senin için o bitmek bilmeyen analizler ve "Acaba doğru mu yapıyorum?" sorgulamaları bu hafta son buluyor. 16 Mayıs Boğa Yeniayı, tam da senin sevdiğin o sarsılmaz güveni ve istikrarı hayatına taşıyor. Bu hafta önünde bir yol ayrımı belirebilir ancak bu sefer risk almıyor, sadece hak ettiğini alıyorsun.

Mantığınla ruhunun ilk kez bu kadar uyumlu çalıştığını hissedeceksin. Evren sana diyor ki: "Plan yapmayı bırak, sadece akışın keyfini sür." Bolluk ve bereket kapıları senin için sadece açılmıyor, adeta yerinden sökülüyor. Yeter ki ruhunun sesini, mantığının sesinden bir tık daha yukarıya taşı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ASLAN

Son haftalarda kafandaki seslerin gürültüsünden yolunu görmekte zorlanmış olabilirsin. Ama beklediğin o aydınlanma anı, 13 Mayıs Çarşamba günü Vesta’nın Koç burcuna girmesiyle geliyor. Kararsızlıkların yerini keskin bir netliğe bıraktığı bu süreçte, enerjini nereye akıtman gerektiğini hücrelerine kadar hissedeceksin.

Unutma, bu enerji geçici bir heves değil; 2026’nın sonuna kadar seninle olacak bir dönüşümün başlangıcı. Bu hafta kalbinin sesini dinleyerek atacağın her adım, hayatındaki o büyük şans faktörünü tetikleyecek.

TERAZİ

Sevgili Terazi, bu hafta evrenin senin için hazırladığı sürprizler listesi bir hayli kabarık. Merkür’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, hiç hesapta olmayan fırsatlar ve mucizevi karşılaşmalar seni bekliyor. Senin için bu haftanın parolası açık fikirli olmak.

1 Haziran'a kadar sürecek olan bu şanslı döngüde, önüne gelen tekliflere hemen hayır deme; çünkü o tekliflerin arkasında hayalindeki yaşamın anahtarı saklı olabilir. İkizler enerjisi sana birden fazla seçenek sunacak. Tek yapman gereken, anlık mutluluklar yerine geleceğini inşa edecek olan o doğru kapıyı seçmek. Bu hafta şansın sadece seninle değil, bizzat senin emrinde olduğunu göreceksin.