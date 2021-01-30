Kırklareli’nde 2 göçmen donarak öldü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacıların cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını fark etti, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 2 kişinin hava şartları sebebiyle donarak öldüğünü belirledi.

Kar kalınlığının 10 santimetre olan bölgede cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin edilen cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

