HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’nde 2 göçmen donarak öldü

Kırklareli’nde 2 göçmen donarak öldü

30.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacıların cesedine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını fark etti, durumu jandarmaya bildirdi.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacıların cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını fark etti, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 2 kişinin hava şartları sebebiyle donarak öldüğünü belirledi.
Kar kalınlığının 10 santimetre olan bölgede cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin edilen cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklamasıVaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması
80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

Koronavirüste 'yeni pik' uyarısı! Tarih de verdi

Prof. Dr. Ünal'dan korkutan sözler: Vakaları düşürelim ki Türkiye'ye özgü mutasyon ortaya çıkmasın

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Boğaziçi'nde yere serilen Kabe fotoğrafı... İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Yere serilen Kabe fotoğrafı tepki çekmişti

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

İnceleme başlatılmıştı: WhatsApp'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.