HABER

Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Sakızköy köyü TEM otoyolu köprüsü mevkisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarını değerlendirdi.

Bölgede arama yapan ekipler, köprünün altında saklanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Çağlayık köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 grup tespit edildi.

Fas, Irak, Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Yanlış araç tamiratı can alabilirYanlış araç tamiratı can alabilir
Köyde esrarengiz olay, 150 kuzu telef olduKöyde esrarengiz olay, 150 kuzu telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Yasa Dışı

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Dumanlar yükseliyor

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.