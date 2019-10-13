Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Sakızköy köyü TEM otoyolu köprüsü mevkisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarını değerlendirdi.
Bölgede arama yapan ekipler, köprünün altında saklanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Öte yandan Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Çağlayık köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 grup tespit edildi.
Fas, Irak, Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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