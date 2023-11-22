Kirli Sepeti'nin yıldızı Bestemsu Özdemir süper minisiyle poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı

Fox Tv'nin yeni dizisi Kirli Sepeti'nde canlandırdığı Yasemin karakteri ile büyük beğeni toplayan Bestemsu Özdemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu. Özdemir'in 'Benim yolum' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özdemir'in süper mini ve göğüs dekolteli tarzı çok beğenildi. Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı.

Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, modellik yapmaya başladı ve kısa bir süre sonra modelliği bıraktı.

Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi.

Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege’nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.









