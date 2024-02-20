Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı! Son pozları dikkat çekti

O Hayat Benim, Avlu, Öğretmen, Yalancılar ve Mumları, Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ceren Moray şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun 'Yokluk postu geldi' notunu düştüğü karelerine adeta yorum yağdı. Zayıflığı gözlerden kaçmayan Ceren Moray'a 'Bir deri bir kemik kalmışsın', 'Ne kadar zayıflamışsın', 'Sana ne oldu?' gibi yorumlar yapıldı.

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı.

Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Moray'a ilk dizi teklifi 2003 yılında geldi ve ilk dizi deneyimini Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide hayat verdiği "Efsun" karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.









