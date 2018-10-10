Kırmızı halıya damga vuran an! Elleri her şeyi ele verdi

49 yaşındaki Lopez, çoğunluğu kendisinden daha genç konuklar arasında bütün dikkatleri üzerinde topladı. Beli siyah bantlı pembe bir elbise giyen Lopez'in kıyafetinde iddialı bir yırtmaç da vardı. Lopez'in tören gecesi kırmızı halıda çekilen fotoğrafları haberin yer aldığı haber sitelerinde ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Birçok kişi Lopez'in gayet formda olduğunu belirterek nasıl olup da böyle göründüğünü tartıştı. Bazı kullanıcılar Lopez'in sırrını merak ettiklerini söylerken bazıları da aslında yavaş yavaş yaşlanmaya başladığını ileri sürdü. Bir grup hayranı da Lopez'in kendine çok iyi baktığını savundu.

Bazı aşırı dikkatli sosyal medya kullanıcıları da Lopez'in yaşlanma etkilerini göstermeye başladığını ileri sürdü. Buna kanıt olarak da ellerini gösterdi. Fiziksel görüntüsünü istediği gibi korumayı başarsa da ellerinin yaşını ele verdiğini savundu. Öyle ya da böyle Jennifer Lopez, ödül rekoru kıran Taylor Swift'ten bile daha çok gündem olmayı başardı.

İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...