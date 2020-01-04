Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ta süratli şekilde ilerlediği iddia edilen motosiklet, kırmız ışıkta bekleyen taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette hasar oluştu.

Kaza, gece yarısı Barbaros Bulvarı Levent yönünde meydana geldi. Serkan N.'nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 CEP 406 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Halil İbrahim Ayvaz yönetimindeki 34 TBZ 57 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Serkan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, polis ekipleri de kaza sonrası yolda güvenlik önlemi aldı. Ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI

Motosikletin arkadan çarptığı taksinin şoförü Halil İbrahim Ayvaz, kazayla ilgili, "Ben aynadan gördüm arkadaşın nasıl geldiğini. Durur dedim ama durmadı. Her şey bir anda oldu. Baya bir hızlı geliyordu. Sağ şeridi doldurmuştuk. Ben beşinci en arkadaki arabaydım. Hareket halindeyken hızlı bir şekilde geldi vurdu. Önemli olan kendisine bir şey olmasın" dedi.

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