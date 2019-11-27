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Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, yaya geçidinde denetim yapan trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçen T.E. (20) ve A.D.'ye (20) 108'er TL ceza kesti. Ceza kesileceğini öğrenince şaşkınlık yaşayan T.E., ceza tutanağındaki polisin ismine bakarak, "Bu ismi hiç unutmayacağım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi'nde yaya geçitleri üzerinde denetim yaptı. Polis ekipleri, vatandaşları yaya geçitlerindeki kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

108'ER TL CEZA

Bu sırada iki genç, polisin kırmızı ışıkta geçmeyin uyarısına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yolun karşısında bekleyen diğer polisler, iki gence görevli memurun işaretine uymamaları nedeniyle 108'er TL ceza kesti.

"ACELEMİZ VAR DİYE GEÇTİK"

Para cezasını duyunca şaşkınlık yaşayan T.E. ve A.D. uzun süre polis ekiplerini ceza kesmemeleri için ikna etmeye çalıştı. Herkesin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden A.D., "Herkes geçiyordu buradan. Biz geçtik acelemiz var diye bize ceza yazdılar. Biz duruyorduk orada. Polis 'kırmızı ışıkta geçme' dedi. Biz kusura bakma acelemiz var' dedik. Ondan sonra çekti bizi ağabey ceza yazdı." dedi.

"BU İSMİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

T.E. ise ceza tutanağında ismi yazan polis memuruna dönerek, "Bu ismi hiç unutmayacağım ağabey." dedi.

T.E. ve A.D., ceza makbuzlarını aldıktan sonra polislerin yanından ayrıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kırmızı ışık yaya para cezası

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