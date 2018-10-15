Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Kırmızı ışıkta geçen şimdi yandı!

Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen şimdi yandı!

1 / 47 Kucak şeklinde Japon işi, el emeği, göz nuru yastık...

2 / 47 Japonların çılgın buluşları yer yer hayatımızı kolaylaştırırken, kimi zaman da ne işe yaradığını anlamakta epey güçlük çekiyoruz. Mesela baş parmağa takılan bu cihaz sizce ne olabilir?

3 / 47 Kırmızı ışıktan geçen şimdi yandı!

4 / 47 Çinlilerin geliştirdiği bu çılgın buluş, yayaların kırmızı ışıkta geçmesini bakın nasıl engelliyor? Eminiz böyle bir şey aklınıza hiç gelmedi!

5 / 47 Öncelikle yaya geçidinin hemen önünde duran turnikelerde 'X' yani 'Dur' lambası yandığında asla karşıya geçmeye çalışmıyorsunuz.

6 / 47 Yok yeşil yanmadan geçmeye kalkarsanız...

7 / 47 Bu turnikeler size su buharı üflemeye başlıyor.

8 / 47 Önce...

9 / 47 Sonra buhar gördüğünüz gibi...

10 / 47 Ancak Çinlilerin ve Japonların tek çılgın buluşu bu değil elbette!

11 / 47 Japonların bazı buluşları var ki gerçekten de şaşırmamak elde değil! Şu an gördüğünüz cihaz dünyanın ilk öpüşme cihazı! Nasıl mı?

12 / 47 Japon bilim insanları 'Kissenger' cihazıyla mesajlaşma sırasında öpüşmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdi. 'Kissenger' adını taşıyan yeni bir aksesuar, cep telefonu uygulaması üzerinden karşı taraftaki kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor.

13 / 47 Japonların çılgın buluşları yer yer hayatımızı kolaylaştırırken, kimi zaman da ne işe yaradığını anlamakta epey güçlük çekiyoruz. Mesela baş parmağa takılan bu cihaz sizce ne olabilir?

14 / 47 Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye...

15 / 47 Ekmeğinizi kolayca yağlamanız için geliştirilen bir buluş...

16 / 47 Uyku kapsüllerinden oluşan ve morgu andıran bu oteller Japonya'da kullanılıyor.

17 / 47 Japonlar için zaman çok önemli ve su doldururken zamandan kazanmayı amaçlayan bir sürahi...

18 / 47 Ciğerlerinize oksijen çekmenizi sağlayacak çılgın bir buluş...

19 / 47 Yağmurlu havalarda fotoğraf makinenizi koruyan şemsiye...

20 / 47 Kediniz evin içinde boş boş gezmesin bir işe yarasın istiyorsanız işte size paspas kedi patisi...

21 / 47 Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş...

22 / 47 Bu servis otomatı ile restoranlarda garsonlara ihtiyaç kalmıyor...

23 / 47 Ananas soymak zor iştir, bu icat ananası soymakla kalmayıp işe estetik bir görünüm bile katıyor.

24 / 47 Sıcak havalarda serinlemek için geliştirilen jel...

25 / 47 Kış aylarında sıkça üşütüp burnu akanlar için sıradışı bir icat...

26 / 47 Göz damlasını tek başına damlatmayı başaramayanlar için geliştirilen bir icat...

27 / 47 Diş fırçanızı yanınızda taşımak zor geliyorsa bu diş fırçaları size göre...

28 / 47 Güneş ışığını kullanarak sigara yakmaya yarayan bir icat...

29 / 47 360 derece kayıt yapabilen bir kamera...

30 / 47 Bu terlikler ile evdeki haşerelerle etkin mücadele edebilirsiniz...

31 / 47 Kravat mı takım çantası mı belli değil!

32 / 47 Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya baş dönmesi şeklinde çıkan Vertigo şikayeti olanlar için geliştirilen bir icat...

33 / 47 Şemsiye taşımaktan kolları yorulanlar için geliştirilen bir şemsiye...

34 / 47 Yalnız uyumaktan sıkılan bayanların imdadına yetişen bir icat...

35 / 47 Ayakkabılarının ıslanmamasını isteyen kadınlar için müthiş bir buluş...

36 / 47 Bebeğiniz yürümeyi öğrenirken evi de süpürsün istiyorsanız bu tulumları deneyebilirsiniz...

37 / 47 Winnie the Pooh sevenler için geliştirilen tost makinesi...

38 / 47 Paspas terlikler ile evinizi temizleyebilirsiniz...

39 / 47 Uzun süren otobüs ve metro yolculuklarında ayakta uyumak bu icat ile artık mümkün...

40 / 47 Toplu taşıma araçlarında uyumayı sevenler için başka bir icat...

41 / 47 Çiftçiler için geliştirilen fonksiyonel bu alet İsviçre çakısını andırıyor...

42 / 47 Bu topuklu ayakkabılar ile hızlıca hareket etmek mümkün...

43 / 47 70'li yıllarda geliştirilen duş otomatı ile hızlıca duş almak mümkün hale gelmişti ancak bu icat pek rağbet görmediğinden sadece fuarlarda sergilendi...

44 / 47 Şemsiyeye dönüşebilen kravat...

45 / 47 Yağmurlu havalarda tam koruma sağlayan şemsiye...

46 / 47 Çocuğunuzun güler yüzlü olmasını kolaylaştıracak bir icat...