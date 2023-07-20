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Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçince... Korkutan anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi!

20.07.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 18 Temmuz Salı günü saat 10.15 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen kadın hızlı adımlarla yürümeye başladı. O sırada ise normal seyrinde olan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark edemeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Motosiklet kadına çarptı. Motosikletten yere savrulan sürücü ve arkasındaki yolcu kaldırımdaki beton mantarlara çarparak yaralandı. Yaya kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

“YAYA KADIN ÇEKTİ GİTTİ”

Kazayı anlatan esnaf Cesur Kocaman, “Karşıdan bir motosiklet geliyordu. Bir bayan kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada gelen motorcu kadına çarpmayayım derken manevra yaptı. Kadın yere düştü. Motorda bulunan iki kişi ise burada yere serildi ve dubaya çarparak yere vurdular. Kadın da olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi kalktı gitti. Sürücünün durumu ağırdı. İkisi de yaralıydı. Bir tarafı bayağı kanlar içindeydi. İki tane ambulans zor kaldırıp götürdüler. Vuran yaya kadın ise çekti gitti. Kaza zaten kırmızı ışıkta geçtiği için onun yüzünden oldu” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa kaza

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